Qué alimentos debo comer si sufro de anemia

La anemia es una enfermedad bastante extendida, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 15% de la población mundial sufre anemia ferropénica, provocada por la carencia de hierro, uno de los minerales esenciales que necesita el organismo. Las embarazadas, los ancianos y los más pequeños son la población que más la suele padecer.

Una vez más, la dieta puede ayudar. Muchos alimentos contienen hierro, aunque el que proviene de origen animal (hierro hemo) se absorbe mejor por nuestro organismo. Los alimentos de origen vegetal suelen ser más abundantes en hierro no hemo, que se absorbe peor y, si los consumimos, debemos procurar que nuestro cuerpo lo asimile correctamente. Para ello, la vitamina C es la clave, tomar alimentos con altas cantidades de este nutriente ayuda a absorber mejor el hierro no hemo.

Alimentos para combatir la anemia:

Legumbres

Las lentejas son el alimento con más hierro de todos. Pero también lo son otras legumbres, como las judías, las alubias o los garbanzos.

Verduras de hoja verde

Las espinacas, la lechuga o las acelgas también son una fuente importante de hierro, aunque en menor grado que las legumbres.

Marisco

Las gambas, los berberechos, los mejillones y las almejas son alimentos ricos en hierro.

Pistachos

100 gramos de pistachos aportan unos 7 miligramos de hierro, lo que convierte a los pistachos en un elemento importante en la dieta. Las avellanas y las almendras también aportan cantidades importantes de hierro.

Hígado

El hígado es el órgano que más cantidad de hierro contiene, por lo que es muy recomendable en las dietas para combatir la anemia.

Semillas de calabaza

Las semillas son una forma sencilla y deliciosa de incluir hierro a tus platos, además de muchos otros nutrientes.

Quinoa

La quinoa destaca por su contenido en hierro. Ya sabes que si consumes cereales, es preferible que sean integrales.

Alimentos a evitar

Leche o lácteos: en las comidas principales para que los intestinos se centren en absorber el hierro y no el calcio.

Café, té negro, cacao y chocolate: en las comidas principales, ya que son ricos en fitatos y taninos, sustancias que reducen la absorción de hierro en el intestino.