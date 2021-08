Del 22 al 29 de agosto se realiza la “Semana mundial sin lácteos”, una iniciativa que invita a los consumidores a probar una alimentación libre de productos derivados de la leche para descubrir el impacto positivo que puede tener ese cambio de hábitos en el propio bienestar y en el del medio ambiente.

Según un estudio de la consultora Trendsity que analiza el consumo de alimentos en la era pos pandemia, la “conciencia de responsabilidad” aparece como una tendencia destacada, con la sustentabilidad, la transparencia y la ética detrás de los productos como ejes, y las bebidas vegetales como un producto en evolución que gana posicionamiento. El mercado de las bebidas vegetales en América latina muestra en 2021 un crecimiento de 12,9% con respecto a 2020, con un valor estimado de USD 3240 millones para 2026, según Market Data Forecast. En Argentina, se consumen unos 3,5 millones de litros de bebidas vegetales por año, un mercado de unos $250 millones.

Como parte de la “Semana mundial sin lácteos”, Vrink –la marca plant based de Better Food–comparte 5 beneficios de las bebidas de origen 100% vegetal.

Aportan los nutrientes necesarios para el día a día solo con ingredientes naturales

Estos productos brindan vitaminas, minerales, calcio y zinc –nutrientes importantes para la dieta diaria– sin comprometer el producto con ningún tipo de conservantes o aditivos artificiales. En el caso de Vrink, todos los ingredientes utilizados son 100% naturales, y se evita el uso de aquellos que tienen organismos genéticamente modificados (GMO) o los que se consideran que pueden ser dañinos, como el jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF) o carrageninas (E-407). Al ser una bebida de origen vegetal, no tiene lactosa ni colesterol y es baja en calorías, lo que la hace más liviana y saludable.

Las puede tomar toda la familia

Las bebidas vegetales pueden incluirse en una dieta sana y equilibrada para niños, como así también en la alimentación de las mujeres durante el embarazo y el período de lactancia materna. Ante alguna duda, siempre consultar con un médico o nutricionista.

Se pueden usar para cocinar

Además de tomarse junto al café o al té, o en un bol con granola, Se puede utilizar como reemplazo en casi cualquier receta que requiera leche de vaca. Puede usarse para cocinar platos calientes, hornear tortas y budines, en bebidas calientes, licuados y batidos. Algunas preparaciones: Cheesecake plant based , Flan vegano , Muffins de zanahoria o Licuado de banana .

Son inclusivas para personas con intolerancia o alergia a la lactosa y celíacas, además de quienes eligen una alimentación vegana

Al ser naturalmente libres de lácteos, lactosa y caseína, las bebidas vegetales son aptos para el consumo en personas con alergias a los lácteos o con intolerancia a la lactosa, condición que afecta al 75% de la población mundial. Las bebidas vegetales cuenta con extensos protocolos de administración de alérgenos en las instalaciones para detectar y prevenir la contaminación por componentes lácteos. En las bebidas vegetales 100% veganas no hay ingredientes o derivados de origen animal, incluidos todos los minerales utilizados para fortificar los productos.

Reducen el impacto de la industria alimenticia en el medio ambiente

Al utilizar materias primas provenientes exclusivamente de plantas, las bebidas vegetales reducen hasta casi un tercio la emisión de gases de efecto invernadero con respecto a la leche vacuna, según el estudio Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers de American Association for the Advancement of Science (AAAS).