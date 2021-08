Cuando un gato muerde, no se debe necesariamente a ira o agresión. Los gatos a veces les dan a sus dueños "mordiscos de amor", que es un mordisco suave que sirve como una forma de afecto. Los gatos también muerden sin sacar sangre para comunicarse.

Los gatos muerden para mostrar afecto y llamar la atención de su dueño.

En lugar de morder con fuerza, mordisquean suavemente una parte de su cuerpo (probablemente las manos o los dedos) para comunicarse. Esto ocurre con mayor frecuencia cuando los gatos se sienten unidos con sus dueños. Las mordeduras suaves también ocurren cuando los gatitos juegan. Mordisquean como parte de un juego divertido y no tienen mucha fuerza para morder y lastimar. Otras veces, un mordisco suave sirve como advertencia de que ya no quieren que los toquen. La siguiente etapa es la sobreestimulación.

No debes permitir que tu gato se sobreestimule antes de que te muerda, o podría llegar a sacar sangre y causar daño. Si tu gato muestra signos de enojo o frustración, retira la mano y déjalo en paz por un momento para calmarse.

¿Los gatos muerden con afecto?

Puede que te sorprenda sentir que tu gato te muerde las manos o los dedos con suavidad en lugar de morder con fuerza.

Las mordeduras de amor son diferentes de las mordeduras agresivas. Este último es más problemático porque morder es uno de los actos de agresión más comunes y significa un problema de comportamiento. Las mordeduras agresivas son el resultado de:

Estrés

Enfermedad

Dolor o herida

Miedo o nerviosismo

Pobres factores ambientales

Los gatos que muerden agresivamente extraen sangre y dejan heridas punzantes y rasguños. Eso es porque el gato está tratando de hacerte daño a propósito. La mordedura también está acompañada de varias señales de comportamiento, que incluyen:

Silbido

Escupir

Espalda arqueada

Cola esponjosa

En comparación, morder afectuosamente es mucho más suave y apenas deja huella. Se cree que esto recuerda cómo una madre gata cuida a sus gatitos con pequeños mordiscos. Los gatos que han estado en una camada tienen más probabilidades de hacer esto.

¿Por qué los gatos dan mordiscos suaves?

Como se mencionó, los gatos dan mordiscos suaves, que tienden a ser un signo positivo. Las mordeduras delicadas de los gatos comienzan como lamidos y gradualmente se convierten en mordiscos. Un mordisco de amor no rompe la piel y no debería doler. Si es así, se trata de una mordedura agresiva. Si te preguntas por qué los gatos muerden suavemente, estas son las razones más probables:

Afecto

El afecto es la razón más común de la mordedura de amor de tu gato. Si tu gato está unido a ti, te colmará de amor y se volverá pegajoso. Si bien esto a veces puede ser molesto para los propietarios, este comportamiento está reservado para las personas en las que confían.

Por otro lado, los procesos conductuales explican cómo los gatos toman las señales de comportamiento de sus dueños. Si le ofreces atención frecuente a su gato, comenzará a esperarla con más frecuencia. Morder suavemente es parte de este comportamiento.

Las mordeduras de amor también pueden ser un pedido de más atención. Sin embargo, no cedas al comportamiento de un gato que busca atención, o se volverá travieso y se portará mal. Si tu gato comienza a morderte con demasiada frecuencia, ignóralo y déjalo calmarse. Manten breves las sesiones de caricias para no provocar a tu gato o causarle angustia.

Jugar a pelear

Si estás jugando con tu gato, no querrá hacerte daño con un mordisco que te haga sangrar. En cambio, te mordisqueará suavemente como parte del juego. Los gatos también usan mordeduras de amor para advertir a sus dueños que están siendo un poco duros.

Esto es más común en los gatitos que están explorando su fuerza y ​​sus habilidades. El juego social es esencial para los gatitos, ya que les enseña a desarrollar un comportamiento social y los prepara para la edad adulta.

Aunque algunos gatos se sobreestimulan con la interacción, solo se convertirá en un problema si ignoras los primeros signos. De lo contrario, la mordida suave del gato puede volverse desagradable e infligir daño.

Ganar atención

Algunos gatos necesitan atención y afecto humano más que otros. Si no le estás dando a tu gato suficiente, te morderá suavemente los dedos o la mano para animarte a que lo acaricies.

Mientras que algunos gatos usan un mordisco amoroso como advertencia para que dejen de acariciar, otros lo hacen como una forma de pedirle que no retire la mano. Si tu gato desea desesperadamente tu atención, mostrará otros signos como:

Llorar y vocalizar con más frecuencia

Volverse destructivo

Golpear su cabeza o frotarse contra ti

Rodar sobre su espalda para exponer su vientre

Debes prestarle a tu gato alrededor de 20 a 30 minutos de atención al día. Los gatitos necesitan más, ya que se benefician del enriquecimiento mental. Esto evita el aburrimiento y fortalece el vínculo entre tú y tu gato.

Comunicación

Los gatos utilizan varios métodos para comunicarse con sus dueños. Algunos gatos usan un mordisco suave e inesperado para recompensar la atención o animarte a que sigas acariciándolos. Otros gatos muerden suavemente para comunicarse con sus dueños y detener lo que están haciendo.

Al principio, puedes sentir que tu gato es ingrato o innecesariamente agresivo, pero no es nada personal. Tu gato simplemente está usando los medios que tiene para hacerte saber lo que le gusta y lo que no.

Advertencia

Si tu gato te da un mordisco suave y delicado mientras juegas con él o lo acaricias, es una advertencia de que tu gato no disfruta de la forma en que lo manipulas. En cierto modo, esta es una forma de afecto, ya que tu gato te está dando la oportunidad de detenerte antes de que las cosas se pongan serias y se vea obligado a lastimarte.

No te lo tomes como algo personal: tu gato está transmitiendo el mensaje antes de recurrir a otras medidas. Sin embargo, la situación podría volverse fea en cualquier momento, así que pisa con cuidado.

¿Por qué mi gato me muerde mientras ronronea?

Es un error común pensar que ronronear es simplemente por placer. El ronroneo no siempre es un signo de felicidad, también puede significar dolor o tristeza. Un minuto tu gato parece feliz y contento; al siguiente, te muerde al mismo tiempo que ronronea. Esto es confuso, ya que a menudo se presenta sin previo aviso, lo que deja poco tiempo para estar preparado.

La sobreestimulación tiene la culpa. Del mismo modo, debido a que tu gato tiene la piel delgada, solo puede soportar una pequeña cantidad de estimulación física antes de que comience a sentirse incómodo.

En este escenario, el ronroneo de tu mascota es la primera advertencia de que tu gato está sobreestimulado. Entonces, el ronroneo se volverá menos silencioso y suave, en lugar de ser fuerte y abrasivo. Esto significa que tu gato está tratando de mantener la calma. Otros síntomas incluyen:

Cola que se balancea

Orejas aplastadas contra la cabeza

Pupilas dilatadas

Inquietud durante las caricias

Intentos de escape

Observación atenta en tus manos

Gruñidos o silbidos

Una vez que presente estos signos, deja de acariciar a tu gato inmediatamente y déjalo ir.

¿Por qué mi gato me muerde y luego me lame?

Sin duda, es confuso cuando los gatos muerden y luego proceden inmediatamente a lamer tu mano. Hay algunas razones simples para este comportamiento, que incluyen:

Juego

Cuando los gatos muerden y lamen simultáneamente, te tratan de la misma manera que a los demás gatos. Tu mascota quiere jugar contigo, y morder y lamer son parte de la diversión. Después del primer mordisco y lamido, tu gato puede comenzar inmediatamente a perseguir juguetes en busca de algo más con lo que jugar. Sin embargo, pisa con cuidado, ya que esto puede provocar una estimulación excesiva.

Sobreestimulación

Morder y lamer posteriormente es un signo revelador de sobreestimulación. Aquí es donde el gato se irrita hasta el punto en que pasa de ser agradable y cariñoso a incómodo o agresivo. Esto generalmente se debe a que acaricias a tu gato en el mismo lugar durante demasiado tiempo.

Agitación

Otras veces, tu gato se comunica contigo para demostrarte que se siente demasiado agitado. No quiere amargar las relaciones, pero quiere que alivies lo que estás haciendo. Esta es la forma en que tu gato mantiene su vínculo. Los gatos también captan las emociones humanas, por lo que pueden ser inteligentes y estar lo suficientemente sintonizados contigo como para saber que no deben molestarte.

Aseo

Hay otra razón por la que tu gato te muerde y luego te lame. Tu gato podría estar cayendo en patrones de acicalamiento a mitad de la mordedura. En este caso, tu gato no te está lamiendo, sino que intenta lamer su pelaje para limpiarse. De hecho, es posible que ni siquiera te muerda, sino que muerda su piel para eliminar la suciedad y los escombros y alisar el pelaje.

Alternativamente, es posible que tu gato te esté acicalando. Si ambos están fuertemente unidos, tu gato te verá como un parientes y te preparará como lo hizo su madre.

¿Por qué mi gato me muerde cuando lo acaricio?

No es raro que tu gato te muerda repentinamente mientras lo acaricias. Esto puede resultar confuso, especialmente si parecía haber disfrutado de su atención de antemano. Una posible razón de esto es la sobreestimulación. Las caricias repetitivas pueden hacer que tu mascota se excite demasiado, provocando una mordida basada en la excitación.

Otra razón por la que tu gato mordisquea cuando lo acaricias es debido a la electricidad estática. Las caricias prolongadas y repetitivas a veces crean golpes a lo largo de la piel de tu gato, haciéndolo sentir irritado. Esto hace que el gato desarrolle una asociación negativa con la acción de acariciarlo.

Tu gato también podría estar experimentando dolor o malestar. Si tocas un punto sensible, reaccionará instintivamente mordiéndote. Hay varias señales de advertencia que puedes observar para ayudarlo a prevenir una mordedura inducida por caricias, como:

Las orejas hacia atrás

La cola o la piel comienzan a contraerse

Pupilas dilatadas

El gato comienza a gruñir

Garras desenvainadas

El cuerpo se pone rígido

Aunque es difícil, no te lo tomes como algo personal. Tu gato no te muerde porque no le gustes, sino porque se siente incómodo de alguna manera. Deja a tu gato en paz e intenta acariciarlo de nuevo otro día.

Cómo responder a las mordeduras de amor

No confundas mordeduras de amor con mordeduras de agresión. Son muy diferentes y tienen significados contrastantes. Por eso, no le grites a tu gato. Para ayudarlo a tomar el mejor curso de acción, estudia el lenguaje corporal y los gestos de tu gato. Tan pronto como veas signos de angustia o malestar, retira la mano lentamente para que tu gato ya no tenga acceso a ella.

También puedes notar que tu gato deja de morder cuando reduces la frecuencia de las caricias. En este caso, puedes asumir con seguridad que los dos están vinculados, así que trata de no acariciar a tu gato en el mismo lugar durante períodos prolongados. Haz pausas a menudo para medir la atención e interés de tu gato, y pasa a juegos y juguetes para desalentar el comportamiento de morder.

Como se mencionó anteriormente, nunca grites, sacudas, rocíes o asustes a tu gato si ye ofrece un mordisco amoroso. No tiene la intención de lastimarte, y hacerlo puede hacer que tu mascota muerda con más fuerza, causando una herida. En su lugar, redirige la atención de tu gato y anímalo naturalmente a que deje de morderte.

En la mayoría de los casos, un suave mordisco de amor es una señal de afecto. Los gatos infelices o temerosos muerden para infligir dolor. No siempre hacen esto a propósito, pero sabrás cuando tu gato está siendo amable y cariñoso porque no experimentarás una herida punzante y la mordedura no dolerá. Solo ten en cuenta el lenguaje corporal y el comportamiento de tu gato para asegurarte de que no se sienta enojado o molesto por ningún motivo.