Por estas 10 razones amamos a los gatos

Al ver la cantidad de gente que prefiere a los gatos como mascotas es imposible evitar preguntarse porqué los aman tanto. Aquí te mostramos cuáles son las 10 razones principales por las que amamos a estas mascotas.

Las 10 razones principales por las que amamos a los gatos

1. Gran entretenimiento

Es probable que tu gato haga todo tipo de cosas tontas para hacerte reír. Todo lo que necesitan son algunos juguetes pequeños, un trozo de cuerda o un puntero láser y pueden mantenerte entretenido durante horas.

2. No ocupan espacio

Si vives en una casa o apartamento pequeño, un gato es una mascota perfecta. No ocupan mucho espacio y pueden caber fácilmente en una caja pequeña cuando viajas.

3. No consumen tiempo

Si bien los gatos necesitan que los cuiden como cualquier otra mascota, no necesitan mucho tiempo. No es necesario caminar, bañarlos o dejarlos salir constantemente. Puedes utilizar el tiempo que tienes con tu gato jugando y divirtiéndose.

4. No son caros

Sí, tendrás que gastar dinero en comida, vacunas y visitas al veterinario, pero en su mayor parte, un gato es un compañero relativamente económico. Sus juguetes no cuestan mucho y pueden divertirse tanto con un trozo de cuerda como con un juguete especial para gatos.

5. Ronroneo

Nos encanta cuando nuestros gatos ronronean cuando los acariciamos o incluso cuando simplemente caminamos por la habitación. Sabemos que están felices de vernos, además de que parecen y suenan como un pequeño motor peludo.

6. Sin baños

A diferencia de los perros, normalmente no necesitas bañar a tu gato. Lo cual es bueno, porque lo más probable es que no quieran tomar uno. Los gatos están diseñados para mantenerse limpios y hacen un trabajo bastante bueno.

7. Exterminadores de plagas

Los gatos son como exterminadores integrados que pueden ayudar a mantener tu hogar libre de ratones, ratas y otras alimañas. El solo hecho de tener un gato en la casa mantendrá alejadas a algunas criaturas.

8. Pueden quedarse solos

Tu gato no se sentirá resentido contigo ni se enfadará cuando tengas que trabajar todo el día. Pueden estar ocupados y no es necesario que los dejen salir para usar el baño. Ya no tendrás que preocuparte por volver a casa a la hora del almuerzo o justo después del trabajo para controlar a tus gatos. Lo más probable es que estén bien.

9. Maullidos

Les encanta hablar con sus dueños, los gatos maullan a los dueños que les hablan y esto tiene un porqué, eventualmente podrás saber qué significan los diferentes ruidos.

10. Nos aman

Si bien pueden parecer distantes para las personas que no tienen gatos o no los entienden, sabemos que nuestros gatitos nos aman tanto como nosotros los amamos.