Signos del zodiaco: ¿qué te deparan los astros para hoy miércoles?

ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Existe una regla fundamental a la hora de jugar al azar: jamás pongas en riesgo más de lo que deje tu propio bolsillo. Una vez asimilada esta norma, deberíamos intentar contemplar todas las opciones (por si una falla), y, por último, no escuchar a los inexpertos. Básicamente porque no saben bien cómo actuar.

Dado que este miércoles tu planeta regente se sitúa en oposición a Neptuno, se te recomienda que apuestes siempre sobre seguro. Eso sí, sin desechar por ello las diferentes alternativas a tu alcance. Aunque veas que continúas hacia delante, no te confíes, pronto recibirás la señal para actuar como querías.

TAURO (21 de abril - 21 de mayo)

Tienes una capacidad única para acertar en todo momento. También podría preguntarte cómo te sientes cuando alguien te confirma que, en efecto, tenías razón. Hay veces que da igual cuánto te esfuerces o aportes: nadie te lo reconocerá.

Esto no sucederá hoy. Una persona se ha percatado de que no hay nadie como tú para solucionar problemas. Por fin vas a recibir el apoyo que precisas.

GÉMINIS (22 de mayo - 22 de junio)

Pensar que todo va bien y que lo siguiente que te depara el destino es positivo, te desconcierta. Sobre todo, en tiempos como los que vivimos actualmente, en los que parece que el mundo se va a pique. En tu caso, consideras que hay aspectos a mejorar… Aunque también es cierto que todo lo verías de una forma diferente desde otra perspectiva.

Este miércoles ten claro que cambio que te propongas, cambio que puedes lograr. Hay motivos para sonreír.

CÁNCER (23 de junio - 23 de julio)

¿Te resulta tedioso que cada instante te recuerden que eres muy sensible? Es normal que cada vez que alguien te dice que eres muy generosa, sueltes un suspiro. Ahora bien, aunque tengas muchas bondades, no es justo que sufras por un pequeño reconocimiento.

Este miércoles tienes la oportunidad de dejar atrás el rol de Cenicienta. Gracias a la conexión entre Marte y Neptuno, vas a obtener un buen reconocimiento.

LEO (24 de julio - 23 de agosto)

Ahora mismo el abanico que se abre ante ti es tan amplio, que la tarea de concentrarte en algo es complicada. Te sería mucho más fácil si una de esas opciones fuera demasiado intensa… Pero, por desgracia, no es así. Parece que predices el final: todo se tambaleará hasta caer. Aun así, no te preocupes porque el cosmos vela por tus intereses.

A medida que Plutón conecta con el Sol, tu regente, vas a ver un rayo de luz. Pronto podrás decir que todo ha acabado por fin.

VIRGO (24 de agosto - 23 de septiembre)

¿Cuánto confías en ti misma? Es muy importante saberlo antes de hacer frente a cualquier escenario. En tu caso, parece que una persona te ha desquiciado tanto que ya no tienes fe en ti. Me pregunto quién sería capaz de semejante tarea. Bueno, en realidad, está más cerca de ti de lo que piensas.

Ha llegado el momento de que pongas en valor todo lo que hace. Apacigua a tu voz interior: tienes todo lo que se requiere para llegar a lo más alto.

LIBRA (24 de septiembre - 23 de octubre)

Hay quien cree (erróneamente) que cualquier persona bien vestida requiere un respeto superior al resto. Aunque te suene increíble en pleno siglo XXI, aún hay personas que piensan de este modo. Así que, si alguien quiere salirse con la suya, no necesita nada más que hacerse con un traje caro... Aunque tú tienes una capacidad especial para detectar esta clase de personas.

Este miércoles no tendrás que irte muy lejos para saber qué es lo que está sucediendo. Puedes dirigir a una persona por el buen camino.

ESCORPIO (24 de octubre - 22 de noviembre)

Desde pequeños se nos ha animado a movernos por nuestros instintos, con decisión, si de verdad queremos ser alguien. También se nos ha aconsejado apoyar a las personas que tenemos alrededor porque recogeremos los frutos de todo aquello que cosechemos. No dudo ni de una cosa ni de la otra. Sin embargo, tengo que advertirte que, teniendo en cuenta esta mentalidad, hay un riesgo de trabajar demasiado… hasta acabar con nuestras fuerzas.

Dado que hoy el Sol conecta con Plutón, vas a poder poner el equilibrio en la balanza.

SAGITARIO (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Me pregunto quién es el dueño de nuestro planeta. Siempre se nos ha dicho que es nuestro, ¿Y por qué no podemos hacer los cambios que creamos oportunos? Quizá, aunque no te lo creas, tienes una capacidad mayor de dar un giro a muchas cosas.

Este miércoles confía en que puedes hacerlo. Está en ti tanto describir el escenario como pensar la forma de resolverlo. La fuerza reside dentro de ti.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 20 de enero)

Hay quien sostiene que siempre herimos a aquellos que más queremos, así que lo mejor es que contemos a nuestros enemigos como nuestros amigos. El problema es que también podríamos terminar odiando a esos amigos… Al fin y al cabo, estaríamos incluyéndolos a todos en una misma categoría.

Si a día de hoy no tienes claro cuáles son tus sentimientos por esa persona, quizá, deberías intentar buscar una respuesta lógica. En vez de tomar distancia, respiras y te tomas tu tiempo… Sabrás qué hacer.

ACUARIO (21 de enero - 19 de febrero)

Hay ocasiones en las que no sabemos hacia dónde vamos. El problema es que no somos conscientes de ello. De repente, nos llega una idea y empezamos a urdir un plan para hacerla realidad, hasta que, en efecto, lo logramos… y, como por arte de magia, el hechizo se rompe. Hay una sorpresa inesperada y todo toma un giro de 180 grados. Ahora bien, lo bueno es que de todo aprendemos.

Por eso, este miércoles no tengas miedo de tomar ese tren sin destino… Sácale el máximo partido a la experiencia que se presenta ante ti.

PISCIS (20 de febrero - 20 de marzo)

Las telenovelas son uno de los formatos televisivos más exitosos, ¿sabes por qué? Porque a nadie le gusta el drama tanto como a nosotros. Nos resulta casi misión imposible dejar nuestro sofá y apartar nuestros ojos de la trama… Siempre pasa algo que cambia por completo todo. Es increíble. Ahora bien, los dramas están bien para la pequeña pantalla. Si tenemos que hacer frente a alguno en nuestra vida real, nos desesperamos.

Tú cuentas con la experiencia precisa para hacer que el ambiente se calme. Ya sabes cuál es el siguiente paso.