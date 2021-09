Conocé la infinidad de beneficios que brinda el kiwi

Esta fruta de color verde suele aguantar hasta 15 días a temperatura ambiente y brinda al organismo numerosas cualidades nutritivas, como un buena dosis de vitamina C y fibra, la responsable de su buena fama como regulador intestinal.

Rico en luteína, esencial para prevenir enfermedades

Los kiwis son ricos en proteína, un compuesto que reduce el riesgo de padecer cáncer, enfermedades cardíacas, degeneración macular y cataratas, ambas causas importantes de ceguera.

La luteína también puede encontrarse en diversos vegetales y granos como la col rizada, espinaca, lechuga romana, brócoli, maíz, semillas de trigo, col de Bruselas, acelgas, apio o espárragos.

El kiwi es rico en potasio y apenas contiene sodio, por lo que resulta un alimento excelente para el corazón. Según destacan en Eat This, Not That, al consumirse en cantidades adecuadas, ambos nutrientes apoyan el equilibrio hídrico, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la higiene celular y la salud muscular.

Los alimentos ricos en potasio son fundamentales para equilibrarse con el aporte de sodio, tal y como indican desde la Universidad de Harvard.

Además, los kiwis destacan por su contenido moderadamente alto de fibra, con algo más de 2 gramos por fruta.

Por otro lado, un estudio de la Universidad de Oslo relacionó el consumo de dos a tres kiwis al día con un riesgo significativamente menor de coagulación sanguínea. También se encontró que reducen la cantidad de grasa en la sangre. Los investigadores compararon sus efectos con los de una dosis diaria de aspirina.

Teniendo en cuenta que una taza de kiwi proporciona aproximadamente el 273% del valor diario recomendado de vitamina C, a tu sistema inmune le encanta que lo tomes. Varias investigaciones recomiendan su consumo especialmente entre los grupos de riesgo de sufrir resfriados y otras enfermedades, como los adultos mayores de 65 años y los niños pequeños.

Mejores digestiones

Es su beneficio más conocido, razón por la que muchas personas con estreñimiento y otros problemas digestivos incluyen esta fruta en su desayuno.

Visión de lince

Si quieres cuidar tu vista, come más kiwis. La mencionada luteína junto con otro componente llamado zeaxantina, son carotenoides esenciales para cuidar la salud ocular, puesto que son los únicos que se acumulan en la retina.

Estos nutrientes te protegen de los radicales libres que envejecen tus ojos y ralentizan la aparición futura de problemas como las cataratas o la degeneración macular.

Evita la anemia al mejorar la absorción de hierro

La destacada presencia de vitamina C es fundamental para prevenir la anemia, ya que es un nutriente que mejora la absorción de hierro.

Mantiene el nivel de azúcar en sangre bajo

El kiwi tiene un índice glucémico bajo para ser una fruta, con una puntuación de aproximadamente 50, por lo que no demanda tanta insulina en el torrente sanguíneo para controlar el pico de azúcar tras las comidas. Por ello está especialmente indicado para las personas con diabetes.

Si quieres controlar tu peso, también resulta útil: sus 44 calorías por pieza hacen de la fruta tropical un aperitivo saludable e hipocalórico, además de rico y refrescante.