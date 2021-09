Horóscopo de hoy martes: cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.

ARIES (Marzo 21-Abril 20) Vas a sentirte frustrado porque alguien tiene más suerte que tú en el amor. Tenés que buscar qué es lo que disgusta a los demás en tu comportamiento y solucionarás el problema. Disturbios entre los casados padres de familia porque los adolescentes dicen que faltan de libertad. CIFRAS SOLARES: 27.274

TAURO (Abril 21-Mayo 20) Una entrevista mal preparada te hará perder un negocio, entonces prepara bien tu argumentación antes de ir. Hay una persona con la cual te gustaría salir pero que no te hace caso. Es simple: deja de mostrar tu interés hacia ella y tendrás una agradable sorpresa. Poca suerte en los juegos todo el día. CIFRAS SOLARES: 85.546

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Hay una persona de tu entorno que no te cae bien, por lo tanto, deberías simpatizar con ella porque será de buena ayuda dentro de unos días para tu trabajo. Una amiga va a pedirte dinero a prestar; tu temor para no volver a ver la plata es justificada, entonces sabes lo que hay que hacer. CIFRAS SOLARES: 33.553

CANCER (Junio22-Julio22) El planeta Venus, símbolo del amor, te acompañará esta noche para tus conquistas. Eso va a darte mucho atractivo y encanto, y facilitar tus relaciones amorosas. Se acerca el fin de la semana, olvida tus problemas de familia, de trabajo, y sal para divertirte y cambiar de ambiente. CIFRAS SOLARES: 45.554

LEO (Julio 23-Ago. 22) Tu autoridad natural no sirve para nada en tu casa, mejor usarla en tu trabajo para conseguir de los demás lo que quieres. Si trabajas en oficina el momento no es oportuno para innovar, tus jefes no apreciarían tus iniciativas vanguardistas. Dificultades de digestión para las mujeres adultas. CIFRAS SOLARES: 77.779

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Cuando te hacen falta los cariños, como será el caso hoy, te vuelves nervioso y desagradable con los demás. Deberías dominarte más por no disgustar a una persona que te quiere. Los novios que se pelearon recientemente van a poder acercarse de nuevo, Venus y Mercurio les ayuda para una reconciliación. CIFRAS SOLARES: 83.890

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Tenés la capacidad para enfrentar los desafíos que se presentarán hoy. No necesitarás de nadie, vos sabrás actuar y salvaguardar tus intereses propios únicamente gracias a tu buena intuición, pero síguela sin vacilar. En el ámbito financiero podés ganar dinero con un trabajo extra. CIFRAS SOLARES76.887

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) El planeta Marte que simboliza la fuerza va a darte los medios para superar una dificultad momentánea en tu trabajo. Al salir por la noche podrías encontrar el hombre de tu vida si estás todavía soltera; será un rubio con ojos verdes. Suerte también en los juegos. CIFRAS SOLARES:24.943

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Vas a tener ganas de trabajar más que de costumbre. No será porque necesitas de dinero pero porque tenés miedo de perder tu trabajo. Sin embargo, tu reacción es positiva porque así vas a demostrar tus capacidades reales y en un futuro próximo te traerá más ganancias. CIFRAS SOLARES:67.765

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Si una situación delicada se presenta en tu trabajo, los astros te aconsejan guardar la calma, quedarte en la expectativa, porque toda iniciativa sería negativa esta semana, mejor esperar el lunes. Un abuso de bebidas alcoholizadas este fin de semana dañaría tu hígado. CIFRAS SOLARES:3.336

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Por tu optimismo natural tenés tendencia a actuar repentinamente y sin reflexionar suficientemente. Tendrías interés en moderar tus reacciones en tu vida sentimental si no te vas directo al fracaso. Cuida tu dinero, el entorno astral indica pérdida de plata, y eso por culpa tuya. CIFRAS SOLARES:91.988

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Día delicado en lo que se refiere a tu vida laboral. Unos problemas resultarán de tu mal carácter con tus colegas. Tenés que admitir que no todo el mundo tiene porqué pensar como vos y tampoco tenés derecho para imponer tus conceptos a los demás. Suerte en los juegos de naipes. CIFRAS SOLARES:77.665