Porqué pican los ojos en primavera y cómo cuidarlos

Los ojos son una parte muy sensible del cuerpo, por eso no hay que pasar por alto ninguna molestia. Además no es bueno tocarlos, rascarlos, porque las manos sin la higiene correcta pueden agravar la situación.

En primavera es muy común la llegada de las alergias el caso de quienes son alérgicos, pero también para quienes no lo son puede ocurrir que padezcan de irritaciones, picazón , lagrimeo o inclusive la sensación de tener arena. Estos pueden ser los síntomas de una conjuntivitis alérgica. Para ello es necesario visitar a un especialista y hacer el tratamiento indicado.

La conjuntivitis alérgica es una inflamación que se produce alrededor del globo ocular. Es causada por los alérgenos, como el polen por eso en primavera se incrementan este tipo de enfermedades en los ojos. También pueden causarlas un virus, bacterias o productos tóxicos con los que la persona puede haber estado en contacto.

Recordemos que los ojos, al ser mucosas que están expuestas permanentemente a los cambios de temperaturas y todo lo que ocurre en el medio ambiente sufren directamente cualquier tipo de agresión y por eso es frecuente que sufran de conjuntivitis, ya sea infecciosa o alérgica.

Cómo cuidarlos

Para cuidar la salud visual es necesario usar lentes de sol que estén homologados para prevenir los rayos UV, así logramos aislarlos de los agentes externos o de lol alérgenos que provocan las alergias.

Por su parte quienes trabajan muchas horas delante de un apantalla de computadora o cualquiera de estos dispositivos es recomendable tomarse unos minutos cada hora para cerrarlos y sacarlos de la exposición a esa luz.

La fatiga visual tiene síntomas muy parecidos a los de la conjuntivitis por eso siempre es mejor consultar con un oftalmólogo.