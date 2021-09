Los signos del zodiaco que se destacan por ser los más misteriosos

Las personas tenebrosas usualmente se caracterizan por ser sombrías, misteriosas y en algunas ocasiones pueden producir miedo. Sin embargo, esto no significa que sean malos o que se les deba temer. Es un rasgo de personalidad que en realidad todos poseemos, pero que algunas personas dejan ver con mayor frecuencia.

Escorpio

Los Escorpio se caracterizan por ser personas esotéricas y misteriosos. Esta primera característica hace que haya un aura de tinieblas a su alrededor, pero en realidad es que estas personas están conectadas con su lado espiritual. El misterio, por otro lado, hace que los Escorpio parezcan tenebrosos pues a su alrededor hay mucho secretismo.

Sin embargo, las personas nacidas bajo este signo zodiacal tienden a ser muy privadas con su vida personal. No necesariamente están ocultando algo malo, sino que todavía no confían lo suficiente en ti para revelar su verdadera esencia. No obstante, los Escorpio son de cuidado cuando se les ha hecho daño pues son vengativos.

Tauro

Los Tauro no suelen inspirar este sentimiento con facilidad. Sin embargo, su mal genio y testarudez pueden convertirlos en personas tenebrosas con una actitud desafiante frente a los demás. Su terquedad les impedirá reconocer sus errores, por lo que adoptarán un aire de irreverencia que puede provocar temor.

Además, pueden tener altos niveles de maldad si se sienten acorralados, como lo que pasa cuando un toro identifica una amenaza. Pueden atacar con furia para recuperar el control de la situación. Si bien son capaces de pedir perdón, pueden lastimar a muchos por el camino.

Aries

Por lo general, los Aries son personas llenas de entusiasmo y buena energía. Pero las cosas cambian cuando están de malgenio o se encuentran en un punto bajo de sus vidas. Puede que por su estado anímico se conviertan en personas tenebrosas que causan temor.

Sus ataques de ira producen que los demás no quieran estar cerca, pues no controlan su rabia y terminan haciendo comentarios hirientes y desagradables. Esto se convierte en un círculo vicioso, pues saben que se están equivocando y eso produce más malgenio. Como consecuencia habrá más episodios de ira y mayor temor sentirán los demás.

Piscis

Aunque los Piscis suelen ser paz y amor la mayoría del tiempo, las personas nacidas bajo este signo zodiacal se pueden convertir en seres rencorosos y de temer si les lastiman. En esos casos, los Piscis se tornarán bastante tenebrosos pues se sacarán la espina para resarcir el daño.