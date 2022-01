Consulta el horóscopo chino del lunes 10 de enero

Consultá todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/08 En la economía la compra o adquisición de una propiedad será lo que te haga gestionar muchos documentos durante el día.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09 En el trabajo estarás con muchas ganas de demostrar tu valía y por eso aprovecharás a realizar una tarea de gran complejidad.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10 En el amor estarás con muchas ganas de compartir tu compromiso sentimental ya que hoy entras en una nueva etapa con tu pareja y eso hará que te sientas muy contenta en tu relación.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99 Si estás solter@ tendrás que decidir con quién quedar. La familia estará orgullosa de ti.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00 Mostrarás mucha energía y seguridad en tus decisiones, por lo que los demás seguirán tus consejos o pautas porque transmitirás gran confianza

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01 En la economía devolverás algún dinero que pediste prestado hace tiempo. En el trabajo es un buen momento para finalizar proyectos, siendo hoy un día de muchos nervios y presión.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02 Si buscas empleo estás haciendo lo correcto. En el amor tendrás un fuerte discusión con tu pareja pero antes de que acabe el día lo solucionaras con una reconciliación intensa y segura.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91 Si estás solter@ vivirás un pequeño desliz pasional con alguien que conoces desde hace tiempo. En la familia serás tú quien ponga orden.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92 Lo que necesitarás hoy es comprobar que ciertos asuntos están zanjados ya que sientes que alguien de tu entorno no te acabará de ser sincer@.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05 En la economía volverás a planificar tus cuentas. En el trabajo será una jornada muy rutinaria pero eso no significa que debas de bajar la guardia, sino centrarte más en tus tareas para que no se cometan fallos por despiste.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94 En el amor tendrás claros tus sentimientos aunque siga habiendo esa persona que intenta conquistarte tanto si tienes pareja como si no.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07 Sabrás lo que quieres y no cambiarás tus decisiones con respecto al amor al menos hoy. Con la familia será un buen día para las conversaciones profundas.