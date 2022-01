Estos son los números de la suerte para hoy

Estamos viviendo momentos de crisis y hay mucha gente que encuentra en la astrología y en el horóscopo una especie de bálsamo para sentir que reciben un consejo sobre cómo seguir.

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y hacer un arreglo floral para adornar tu casa que contenga esa misma cantidad de flores para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.

La cita motivacional del día de hoy

"No seas demasiado dulce como para que no te coman; pero no seas demasiado amargado, para que no te vomiten". - Proverbio judío.

El proverbio chino de hoy

"Uno coquetea con la desgracia haciendo alarde de la riqueza".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

2, 17, 21, 35, 42, 47

Tauro

5, 11, 20, 27, 33, 48

Géminis

3, 15, 19, 26, 38, 43

Cáncer

7, 13, 24, 39, 42, 47

Leo

4, 5, 16, 21, 30, 48

Virgo

2, 17, 23, 28, 32, 45

Libra

9, 14, 22, 26, 34, 43

Escorpio

7, 11, 20, 29, 33, 46

Sagitario

4, 13, 28, 36, 41, 49

Capricornio

2, 7, 15, 24, 32, 46

Acuario

5, 9, 13, 27, 36, 42

Piscis

1, 18, 29, 33, 41, 45