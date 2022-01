¿Por qué no se lo declara endemia al Covid-19?

País.- La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Sandra Tirado, analizó este lunes el avance de la campaña de vacunación contra el coronavirus Covid-19 en todo el país y aseguró que en este momento la cobertura es alta, por lo que "no se justifica la obligatoriedad de la vacuna" como comenzó a suceder en algunos países de Europa como Austria.

Tirado destacó que actualmente el 95% de los mayores de 18 años se hayan aplicado al menos una dosis de la inmunización contra el Covid.

En diálogo con FutuRöck Tirado señaló que "el pase sanitario dio resultado con la gente que no tenía el esquema completo y la que aún no se había vacunado" y acerca de la tercera ola de contagios detalló que "hoy los casos graves de Covid-19 son menos y algunos piensan que es el principio de la endemia, pero no podemos apurarnos con esta cantidad de casos".

En la Argentina todavía hay “una gran cantidad de casos diarios de Covid-19, como para decir que el virus es endémico”, señaló y explicó que "un virus es endémico porque tiene un pico estacional, se conoce el comportamiento durante el año y se puede convivir con él", por lo que todavía no es posible catalogar al SARS-CoV-2 como tal. "Los virus que son endémicos no generan picos tan importantes", concluyó.

Resaltó además el muy buen impacto de la vacuna en el contexto de pandemia y resaltó que "casi el 70% de los pacientes que están en terapia intensiva no están vacunados". Por esta razón llamó a intensificar la campaña de vacunación para que quienes todavía dudan de hacerlo se convenzan de la necesidad de hacerlo y así aumentar la población inmunizada en todo el país.

¿Cuáles son las diferencias entre pandemia y endemia?

Pandemia se refiere a la afectación de una enfermedad de personas a lo largo de un área geográficamente extensa. Técnicamente hablando, debería cubrir el mundo entero y afectar a todos. Para que una enfermedad tome la denominación de pandemia, debe tener un alto grado de infectabilidad y un fácil traslado de un sector geográfico a otro.

En tanto endemia denota la presencia habitual de una enfermedad o un agente infeccioso en una determinada zona geográfica o grupo de población. Aplica cuando hay prevalencia habitual de una enfermedad en una zona. Cuando la presencia de una enfermedad, tanto transmisible como no transmisible, se da de una forma regular se dice que esa enfermedad existe con carácter endémico.