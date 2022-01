Consulta todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

No hagas tratos de negocios el día de hoy, debes fijarte mejor en lo que vas a firmar, por lo que es recomendable volver a leer las condiciones y todas las cláusulas del contrato.. CIFRAS SOLARES: 15.132

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

No es posible que quien está a tu lado te prohíba decir cosas, siempre tienes que expresar lo que sientes con respecto a todos los temas que quieras, no dejes que otra persona venga a decirte lo que puedes o no expresar. CIFRAS SOLARES: 56.455

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

Recuerda que siempre es un buen momento para amar, no esperes que las cosas en la vida se te den demasiado fáciles en este ámbito, es tiempo comenzar a tomar opciones que te puedan ayudar a tener una mejor conexión con personas nuevas que podrían llegar a tu vida. CIFRAS SOLARES: 66.776

CANCER (Junio22-Julio22)

Es momento de mirar la vida de una forma mucho más positiva, no tienes siempre que estar pensando en lo que no has hecho en tu vida, es importante que le des un espacio a los errores y a lo que no has podido conseguir aún. CIFRAS SOLARES: 18.400

LEO (Julio 23-Ago. 22)

Estás en un momento muy bueno para pasar a ser una persona muy importante en tu empresa y te estás dando cuenta de ello, no esperes que todas las cosas cambien de la noche a la mañana, pero debes ser gestor del cambio que estás experimentando en tu vida. CIFRAS SOLARES: 34-957

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

No hagas tratos de negocios el día de hoy, debes fijarte mejor en lo que vas a firmar, por lo que es recomendable volver a leer las condiciones y todas las cláusulas del contrato. CIFRAS SOLARES: 27.727

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

No es posible que quien está a tu lado te prohíba decir cosas, siempre tienes que expresar lo que sientes con respecto a todos los temas que quieras, no dejes que otra persona venga a decirte lo que puedes o no expresar. CIFRAS SOLARES: 74.757

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

Recuerda que siempre es un buen momento para amar, no esperes que las cosas en la vida se te den demasiado fáciles en este ámbito, es tiempo comenzar a tomar opciones que te puedan ayudar a tener una mejor conexión con personas nuevas que podrían llegar a tu vida. CIFRAS SOLARES: 38.855

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

Un mensaje alentador será el empuje para comenzar a labrar nuevamente el camino para llegar a cumplir los sueños que te han acompañado desde muy pequeño. CIFRAS SOLARES: 39.944

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

Si el amor es dulce en tu vida, entonces intenta mantenerlo siempre a tu lado, no esperes que las cosas cambien para pedir un compromiso más serio, es el momento de actuar ahora. CIFRAS SOLARES: 20.903

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

Es momento de mirar la vida de una forma mucho más positiva, no tienes siempre que estar pensando en lo que no has hecho en tu vida, es importante que le des un espacio a los errores y a lo que no has podido conseguir aún. CIFRAS SOLARES: 48.811

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Si tienes la oportunidad el día de hoy para conocer a alguien o de realmente decidir por una persona que estás comenzando a querer, pero que quizás temes un poco el amarle, dale rienda suelta a tus sentimientos, no debes frenarte antes las posibilidades de amar, nunca. CIFRAS SOLARES: 59.876