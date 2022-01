Por qué es mejor no contagiarse de la variante Ómicron

Si la Ómicron es una variante más leve, y contraerla proporciona inmunidad adicional, ¿por qué no contraerla y salir de eso de una vez?

Cuatro razones por las que las personas no deberían tratar deliberadamente de contraer el coronavirus:

Hospitales repletos: Es cierto que la ómicron es más leve que las variantes anteriores. La gran mayoría de las personas vacunadas y con refuerzos no acabarán en hospitales si se infectan. Pero algunos se enfermarán de gravedad. Los hospitales están al máximo de su capacidad en muchas partes. Si estás lo suficientemente enfermo como para necesitar atención médica, es posible que tengas que esperar en la sala de emergencias para recibir tratamiento y luego pasar días allí en espera de una cama de hospital.

También debería preocuparnos mucho el impacto a nuestro sistema de salud. Al comienzo de la pandemia, los expertos en salud pública hablaban mucho sobre la necesidad de “aplanar la curva”. La idea era que si podíamos distribuir las infecciones durante un período de tiempo más largo, no habría tanta demanda de recursos de atención médica al mismo tiempo.

La enfermedad no es agradable: Para la mayoría de las personas vacunadas, contraer la variante Ómicron se sentirá como un fuerte resfriado o una gripe. Muchas personas experimentarán hasta una semana o más de fatiga, fiebre, congestión, dolor de garganta, dolor de cabeza y malestar general. Aunque estos síntomas no ponen en peligro la vida, no son algo deseable.

También existe la posibilidad de contraer Covid-19 persistente: Algunos estudios reportan que más de una de cada 10 personas infectadas con el coronavirus tienen síntomas 12 semanas después del diagnóstico inicial. La vacunación parece disminuir la probabilidad; pero dado lo nuevo que es la Ómicron, todavía no se sabe qué proporción de personas vacunadas e infectadas con esta variante tendrían síntomas persistentes.

Aunque tengas la protección de la vacuna, aún podrías infectar a otras personas. Las niñas y niños menores de cinco años todavía no califican para las vacunas, y hay millones de personas inmunocomprometidas que no pueden contar con la protección completa de la vacunación. Seguramente nadie querrá ser la persona que, sin darse cuenta, termine infectando a un individuo.