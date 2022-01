Por qué tu gato siempre pide que le abras pero no sale ni entra

¿Por qué mi gato pide que le abra la puerta pero antes de cruzar el umbral levanta su cabeza maullando o bien cruza pero a los dos segundos quiere volver a entrar?, debe ser una pregunta que se ha hecho el 100% de los dueños de gatos.

Ni es indeciso ni tiene ganas de molestarte, sino que la razón es otra y tiene que ver nada menos que con su instinto.

La respuesta es simple: tu gato no quiere salir ni entrar a ningún lado, tan solo no soporta ver una puerta cerrada, e insistirá en abrirla hasta conseguirlo.

Es su instinto felino territorial, protector y de atención a lo imprevisto que lo obliga a tener todas las habitaciones de la casa controladas, y para ello tiene que tener acceso a ellas.

El gato es un animal territorial. Por lo que todos los días va a dedicar una parte de su tiempo a dejar su olor en los muebles, en las esquinas, y también en nosotros restregando su carita donde quiera dejar su olor corporal. Y hay que agradecer que no lo haga con orina.

El objetivo es que si otro felino visita la casa sepa que él es el dueño de ese territorio.

Si no queremos o no podemos tener las puertas abiertas, lo ideal será instalar en tu puerta una puerta gateras o bien túnel para gatos para que el gato pueda ir de un sitio a otro sin problemas y sin que tengamos que levantarnos a abrírsela 500 veces para que solo mire lo que hay adentro y se vaya. Es fácil instalarla y no son muy caras.