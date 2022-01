Verano: cómo soportan las altas temperaturas cada signo del zodíaco

Aries

Aries aguanta perfectamente el calor. Es de los que se puede pasar horas bajo el sol como una lagartija. Incluso, es de los que se echa la siesta y le relaja muchísimo. Le gusta la playa y encuentran placer en sudar al sol, para luego bañarse. Para él eso son las vacaciones.

Tauro

Tauro aguanta el calor, porque le gusta el mar, la playa, pero para estar en movimiento, para hacer surf, pádel surf, jugar con las palas, con la pelota, le gusta tostarse al sol sobre un barco y sobre una moto de agua. Lo aguanta perfectamente, pero una vez acabada la actividad, se recluye en un cómodo chiringuito a la sombra o restaurante con A/A.

Géminis

Géminis aguanta muy bien el calor y el sol. Para él no existen las sombrillas. Considera que el sol es energía positiva, un regalo de Dios y le encanta tostarse al sol, bañarse, nadar, hacer algún deporte acuático… Para volver de nuevo a tumbarse en la toalla a dormitar. Eso sí, bebe mucha agua, para no deshidratarse, porque cuida mucho su salud.

Cáncer

Cáncer no aguanta el calor. No le gusta tomar el sol. No le interesa especialmente. Le gusta la playa, para ponerse debajo de una sombrilla, bien protegida por los protectores solares y una cómoda silla, un buen libro y a relajarse.

Leo

Leo aguanta poco el calor. Toma el sol porque le gusta estar bronceado/a, pero no aguanta más de 30 min. Un baño y del otro lado, un baño y debajo la sombrilla. Para Leo es indispensable la sombrilla, para poderse proteger, cuando ya ha recibido su dosis soportable de sol. Desde luego, si va a un restaurant, lo buscará con A/A. Le gustan los deportes acuáticos, caminar por la playa, pero irse refrescando.

Virgo

Virgo no aguanta el calor. Si va a la playa o a la piscina, siempre con sombrilla, para protegerse del Sol. Considera, que una buena silla y un buen libro a la sombra, es lo mejor. Se bañan, pero no les interesa tostarse al sol. Les molesta el calor, el sol y no tienen demasiado interés en estar bronceados. El bronceado que pillan es haciendo deporte: tenis, senderismo, bicicleta… Deporte de tierra.

Libra

Libra aguanta el sol, el calor y lo que haga falta. Por supuesto soportará todo el sol que haga falta para estar bronceados. Los deportes acuáticos o terrestres, no le interesan demasiado, pero le encanta que le lleven en yate y estar en cubierta con una copa en la mano. Libra estará fashion en todo momento y se bronceará para estar lo más atractivo posible.

Escorpio

Escorpio aguanta mucho el calor y el sol. Les encanta pasar horas y horas bronceándose. Incluso podrían dormirse al Sol, por mucho calor que haga. Se pasan el día vuelta y vuelta. Si les proponen una partido de fútbol, se apuntan, para ponerse en forma, broncearse y volver a tirarse al sol.

Sagitario

Sagitario aguanta mucho el calor, puede estar muchas horas caminando y haciendo deporte bajo el sol. Es un aventurero y está mentalizado, para las inclemencias del tiempo. Es verdad, que si va a la playa, tendrá que hacer algún deporte o correr por la orilla, porque mucho tiempo quieto, no puede estar.

Capricornio

Capricornio no aguanta el calor. Es muy quisquilloso sudar le incomoda. Le gusta tomar un poco el sol, pero sólo un poco. Si va a la playa no para de entrar y salir, para refrescarse. En fin, 1 h. de playa es suficiente. Hacer deporte, en verano con el calor, no es lo que más le atrae. Tumbarse a la sombra a charlar con una copa o un refresco en la mano es lo ideal, para él

Acuario

Acuario aguanta bien el calor. Para él el verano es un placer y no tiene pereza de moverse y de hacer deporte con el calor. Le gusta mucho ir a la playa y tomar el sol. Es capaz de pasar todo el día en la playa, vuelta y vuelta y entrando y saliendo del agua como los peces.

Piscis

Piscis aguanta el calor. Es un enamorado de la playa, del verano y de tomar el sol. Siempre con amigos, claro. Le gusta broncearse, para estar más atractivo. Le encanta bañarse en el mar. Está en su elemento. Aunque haga calor, no le importa hacer ejercicio, en especial al aire libre.