Cómo identificar un ACV

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 15 millones de personas sufren un Accidente Cerebrovascular (ACV) al año en todo el mundo y, de este grupo, 5 millones mueren y otros 5 millones quedan discapacitadas de por vida. En tanto, en Argentina se produce un ACV cada 4 minutos, siendo que 9 de cada 10 pacientes que lo sufren, padecen, posteriormente, algún grado de secuela.

El ACV es la primera causa de discapacidad en mayores de 60 años, personas que están activas, e incluso se producen en forma prácticamente pareja en hombres como mujeres, siendo que es de vital importancia de la atención médica inmediata, identificando los indicios. Es más, según los expertos, "las tres primeras horas son fundamentales porque se pueden reducir considerablemente las posibilidades de muerte y discapacidad".

Es por eso que es necesario estar alertas ante la debilidad o falta de sensibilidad en la cara ó un brazo, que puede o no acompañarse con debilidad en la pierna del mismo lado; cuando hay alteraciones del habla, ya sea por no comprender, no poder expresarse correctamente, cuando existen alteraciones visuales: pérdida de la visión de un ojo o los dos, ó visión borrosa; alteraciones del equilibrio y la coordinación de los movimientos; solor de cabeza muy intensa y súbita; mareos; vértigo; o dificultad para caminar.

Lo cierto es que los accidentes cerebrovasculares suelen ser fenómenos agudos que se deben principalmente a obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el cerebro. En la Argentina se produce un ataque cerebrovascular cada cuatro minutos y nueve de cada 10 pacientes padecen algún grado de discapacidad posterior, aunque muchas secuelas puede ser reversibles mediante programas de rehabilitación.

Un ACV puede afectar la motricidad, la sensibilidad, el habla, el lenguaje, la deglución, la vista, las funciones cognitivas y el ánimo, entre otras consecuencias. Es por eso que luego de estos episodios es necesario que se realice una neurorehabilitación para la re-adquisición de las destrezas perdidas mediante el apoyo de neurólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, psiquiatras, psicólogos, fisiatras, terapistas ocupacionales, neuropsicólogos y musicoterapeutas. Estos especialistas realizarán una suerte de "plan de trabajo" para cada momento y cada caso.

Asimismo, en América Latina, el ACV es la segunda causa de muerte en la mayoría de países, con una tasa regional de 43,1 fallecimientos por 100 mil habitantes frente a una de 20 en Norteamérica (EE.UU. y Canadá), según el informe de Situación de Salud de la OPS de 2017. Es por eso que cuando se detectan los primeros síntomas es importante llamar inmediatamente a la ambulancia o acudir rápidamente a un centro de salud especializado, siendo extremadamente importante consultar si los síntomas desaparecieron ya que el riesgo de volver a sufrirlos es muy alto en las primeras horas.

Vale destacar que existen tratamientos para el ACV isquémico agudo a través de infusión de medicación endovenosa para intentar revertir o minimizar los síntomas de un ACV (trombolíticos) dentro de las primeras cuatro horas de aparecidos los síntomas, y por eso es indispensable la consulta inmediata. En algunos casos si se logra identificar un coagulo o trombo también se puede intentar "destapar" la arteria con un cateterismo dentro de las primeras seis horas (trombectomía mecánica).

Por otro lado, para prevenirlo es necesario detectar los "factores de riesgo" tales como la hipertensión (debe estar debajo de 140/90); el colesterol y el azúcar (diabetes); la obesidad; el sedentarismo (caminar 30 minutos por día disminuye el riesgo de tener un ACV); el tabaquismo; el alcoholismo y el consumo de drogas ilegales. Siendo que una dieta rica en verduras, frutas y pescado con menor consumo de carnes rojas, embutidos y frituras es una medida más que benéfica para la salud.