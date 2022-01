Estos signos del zodíaco tendrán un mes de enero fabuloso

Comienzó el año y durante el primer mes estamos expectantes de lo que viene.

Lo bueno es que para los signos del zodíaco que se mencionan a continuación, habrá un lugar al que ir con esa vestimenta elegante y pronto. Entonces, lo que traerá este mes es el conocimiento de que nuestros planes están a punto de funcionar, y que el éxito es casi una garantía.

Si este mes no le brinda el nivel de actividad que espera, espere, porque su energía se reserva para el mes siguiente y todo lo que se requerirá de usted.

Debido a que nada lo detendrá durante enero, puede planificar con seriedad, sabiendo que sus planes son seguros , se cumplirán y serán agradables.

Cáncer

Debido a su instinto natural de quedarse en casa, retroceder y simplemente 'presenciar' la vida a su alrededor, podrá evitar gran parte de la influencia retrógrada de enero. Como empático, puede percibir el estrés de los que le rodean.

Pero también es alguien que puede separar el dolor percibido de la experiencia real; usted no siente dolor, y mientras siente por aquellos que están sufriendo, no deja que se convierta en su propia experiencia.

Lo que hace que este sea un gran mes para usted es lo que elige evitar, en lugar de lo que elige traer; tu sentido de la discreción es asombroso. Esta es tu autoprotección entrando en acción . Ves una mala situación y te alejas de ella. ¡Inteligente!

Leo

Bueno, querías entrar en el nuevo año luciendo y sintiéndote lo mejor posible, pero poco sabías que estás en camino de ser 'la Bella del baile'.

El trabajo físico que hiciste en ti mismo el año pasado está comenzando a mostrarse y captarás la gran cantidad de atención que recibirás.

Eres el ejemplo perfecto de cómo la persona adecuada puede lidiar con las influencias equivocadas, como Venus retrógrado. Mientras todos los ojos están puestos en ti, te divertirás a lo largo de sus mundos, recibiendo todos los grandes cumplidos que puedas recibir.

Oye, no todos los meses son uno en el que puedas decir que todos te quieren y te quieren, así que si enero es tu mes para vivir la vida, tráelo. Enero pertenece a Leo.

Capricornio

Estás contento de poner esto en marcha de nuevo. El año pasado le pasó factura y, aunque todo resultó relativamente bien, sintió que tenía suficiente y que estaba listo para seguir adelante. Llega enero, maduro y jugoso con Venus retrógrado, y si se supone que eso influirá en tu vida amorosa, déjalo.

Lo que sea, es tu actitud. Imaginas que tu vida amorosa se mantendrá fuerte, si no un poco comprometida, pero en realidad no se trata de amor y romance en este momento. Estás feliz de saber que tu pareja no está destruyendo todo por lo que has trabajado tan duro.

Pero tu cabeza está en el juego, y ese juego es un negocio; estás dispuesto a trabajar, el amor puede esperar, hay dinero que ganar, y es seguro que lo lograrás.