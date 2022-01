Horórscopo chino: consejos para cada signo para los próximos días

Rata

Mensaje: “Es importante conectar con algo que te dé alegría, que te libere de cargas pesadas a nivel emocional. Así que trata de relajarte un poco más en este aspecto. Si estás en época de vacaciones, buenísimo. Por otro lado como clave esta semana enfócate en las cosas que están positivas y no te desanimes. Es importante, clave no desanimarte. Van a venir las oportunidades en tu vida, esos resultados que esperas. Pero tienes que tener paciencia”.

Amor: “Actívate en modo amorosito y no sofoques a tu pareja con escenas de celos. Estas cuestiones tienen que ver contigo, con un tema de autoestima, de baja autoestima, o de desconfianza. Si estás soltero estamos en el mes del Buey ya iniciando y esto te trae oportunidades y una buena combinación para que esto suceda”.

Trabajo: “Aprovecha los días que están positivos para conectar con la energía de la naturaleza y recargarte de buenas vibras”.

Buey

Mensaje: “Por un lado tienes que bajar un poco el nivel de estrés, debes hacer actividad física. Debes tener más cuidado con los alimentos y comer más saludable, ya que esto también puede repercutir en tu estómago. Empieza a cuidarte un poco más. Fíjate los días que están positivos como para dejar malos hábitos. El domingo con energía recibir es un excelente día para conectar con la naturaleza y recargarte de energía positiva. Es clave si quieres logros positivos en tu vida que te liberes del estrés, de las preocupaciones y empieces a estar más tranquilo para lograr el éxito”.

Amor: “Si estás en pareja conecta con el amor, que esta energía está hermosa para eso. Si estás soltero pronto también esta energía va a pasar y vas a tener oportunidades”.

Trabajo: “Con demasiados pensamientos en tu cabeza y preocupaciones te van a llevar a mayores problemas. Tienes que liberarte. Sino esto te puede jugar en contra”.

Tigre

Mensaje: “Tienes que trabajar un poco tu energía quizás con pedidos, porque puede que no te sientes feliz del todo, o crees que la felicidad no es para ti. Puedes sentirte con demasiados problemas, abrumado con muchas situaciones y piensas que es un poco difícil ser feliz. La energía te dice puedes obtener todo lo que quieras. Solo tienes que cambiar tu enfoque y también hacer pedidos para traer lo que quieres a tu vida. La energía está ahí esperándote para que la utilices así que signo Tigre es clave cambiar el enfoque para obtener felicidad en tu vida, en el área que quieras. Por otro lado evita el orgullo y acepta la ayuda que otras personas te ofrecen”.

Amor: “Necesitas liberarte de cualquier situación indeseable. Debes estar más en modo amorosito. No te enojes, no pelees, no discutas. Activate signo Tigre y vas a fluir mejor con las energías”.

Trabajo: “Puedes obtener mayores oportunidades de ganancia o rentabilidad. Aprovechalo”.

Conejo

Mensaje: “Puedes sentir cansancio,estamos en el mes Buey con la energía del año Buey y a ti Conejo puede que esto te agote y te afecta un poco tu energía. Acá lo que necesitas es descansar, dormir bien. Aprovecha también a liberar endorfinas para poder tener mejor descanso. Clave esta semana tener más alegría y más gratitud por todos los logros que vas obteniendo en tu vida. Esto te acerca mucho más al éxito de lo que te imaginas”.

Amor: “Es importante hablar y decir con honestidad si tienes algo oculto o si hiciste algo que no es muy positivo para la pareja ya que te puede dejar infraganti. Puede que esto arruine tu relación”.

Trabajo: “Puede que estés sintiendo que quizás no te está yendo bien, y no estás muy feliz por ello. La energía te dice tienes que mostrar gratitud y felicidad por todos los avances que vas logrando en tu vida, que no son menores. Mostrar agradecimiento y felicidad va a ser que traigas mayores logros a tu vida. Así que es muy positivo enfocarte de esa forma”.

Dragón

Mensaje: “Tienes que prestar atención al estrés, al agotamiento, ya que esto te puede repercutir seriamente en tu salud. Entonces es importante despejar tu mente con actividades al aire libre. El domingo con energía recibir conecta con la energía en la naturaleza es excelente para recargarte de energías positivas y obviamente liberando endorfinas. Nos hace sentir mucho mejor. También descansar correctamente hace que podamos recuperarnos del agotamiento mental y físico que puede que pudieras tener esta semana. No te olvides las lecciones que te dio la vida y trata de no repetir. Es momento de que hayas aprendido de estas experiencias y que mejores tu presente”.

Amor: “Ábrete a conocer nueva gente si estás en búsqueda de amor, de pareja. Si estás en una relación, habla para poder ver qué pasa y también activar si se perdió la chispa la pareja. Es momento para que las cosas mejoren en esta relación y si no quizás es momento también de decir adiós, si la relación ya no va más”.

Trabajo: “Recomiendo tener claridad mental para trabajar, con pedidos para obtener claridad mental y también para eliminar el estrés. Es importante que trabajes sin estrés, ¿cómo se logra? Relajando un poco más, riendo un poco más, divirtiéndote y también disfrutando lo que haces en tu trabajo”.

Serpiente

Mensaje: “Es importante que aproveches para trabajar en dejar vicios y también en adquirir nuevos hábitos. Trata de poco a poco ir adquiriendo mejores hábitos y eliminando vicios de tu vida, ya que esto te va a traer mayor bienestar. Por otro lado, clave esta semana: empieza a estar más activo, atento a todas las oportunidades que se te presentan. Clave sonreír y ser feliz porque la vida te está dando muchas oportunidades y es momento de que te actives para que las veas”.

Amor: “No permitas que terceros opinen sobre tu relación o que se metan en tu pareja. Acá importa lo que tú sientes y lo que tu pareja siente y piensa. Nada más. Esto va a ser que estén mejor a nivel energético, a nivel pareja. Si estás soltero mejor enfócate en tus cosas personales y en temas que tengas a resolver antes de buscar pareja”.

Trabajo: “Se te van a presentar nuevas oportunidades, quizás de ascenso, de nuevos trabajos. Se trata de la estabilidad que estabas necesitando o que estabas queriendo. Es importante que te enfoques y que te tomes las cosas con más seriedad, con más compromiso. Así que signo Serpiente a cambiar un poco cómo te estás enfocando”.

Caballo

Mensaje: “Es importantísimo relajar un poco más y no sentir tanta preocupación. También esta energía al traerte impulsividad, te puede traer también en ojos. Así que a regular tu carácter y tu estado anímico y emocional esta semana para fluir positivamente. Enfócate en solucionar todos los los problemas o todas las situaciones que tengas porque la energía te asiste. No esperes que todos tengan la misma opinión que la tuya, acepta lo que dicen otras personas que pueden pensar diferente”.

Amor: “Puede que debas pedirle alguna opinión a tu pareja, pero no te enojes cuando no te dicen algo que tu no esperas, o no el consejo que deseabas. No debe estar alineado 100% con lo que a ti te pasa y con tus pensamientos. Muy positivo si estás soltero así que actívate signo Caballo y fluye, deja que suceda porque hay grandes oportunidades”.

Trabajo: “Puede que sientas que estás trabajando y no ves los avances que deseas. Tienes que tener un poco de paciencia, que van a llegar pronto estos resultados que esperas. Puede que lleguen también nuevos trabajos o proyectos. La energía está muy positiva así que debes relajar un poco más.”

Cabra

Mensaje: “La energía te dice que estás muy serio. Te cuesta sonreír, no tienes tanta alegría en tu vida. Empieza a sonreír más ya que esto te va a alivianar las distintas áreas de tu vida. Vas a estar más alegre y optimista y las cosas van a fluir mejor. Clave: enfocarte en lo que necesitas resolver con mejor optimismo. Las cosas van a suceder, si sabes dejar que fluyan y no queriendo tener control de todo”.

Amor: “Si estás soltero la energía te dice que tienes que estar primero bien tú mismo, liberarte de tristezas, angustias o de situaciones que todavía no superas antes de iniciar una nueva relación. Si estás en una relación acá tienes que tener presente que debes resolver temas de dinero pendientes. Necesitas resolver y la mejor manera es haciendo honor a los compromisos que ya asumiste. Si es con una expareja bueno pagar lo que sea deuda y si es con tu pareja también. Hacer honor a lo que te has comprometido para poder disfrutar de la pareja que la energía está muy bien para eso”.

Trabajo: “Quizás estás demasiado estructurado y quieres que las cosas salgan de una sola manera. Quizás la energía te dice acepta nuevas formas, nuevas maneras y esto va a ser que tengas mejores resultados.”

Mono

Mensaje: “Necesitas descanso, frenar un poco con el trabajo, con las exigencias que durante este año te trajo el año del Buey. Tienes que empezar a relajarte un poco más para empezar el año Tigre con más optimismo y con mayor fuerza. En este momento tienes la energía un poco baja por el cansancio. Así que necesitas descanso. Clave esta semana enfocarte en todas las cosas que están positivas para avanzar, porque es una semana de éxito. Si te enfocas y te propones eso y también importante hagan pedidos si no tienen claridad mental y deben tomar decisiones importantes”.

Amor: “Si estás en pareja, hay energía donde las buenas intenciones y las sorpresas pueden aflorar. Así que es una semana como para dejar que fluya y pasarla bien en pareja. Hay días que puedes tomarte y relajar y disfrutar juntos. Si estás soltero, habrá avances a nivel pareja. Esta semana deja que fluya y el amor está ahí, a la vuelta de la esquina, está a punto de ingresar a tu vida”.

Trabajo: “Hay nuevas posibilidades y si estás buscando trabajo es una gran semana para encontrarlo, para conseguir un puesto que esté al alcance de lo que estás deseando”.

Gallo

Mensaje: “Es importante que refuerces un poco tu autoestima. Todo lo que lo que vienes haciendo te ha demostrado que vas a obtener resultados, así que si estuviste medio bajón o cabizbajo, con un sube y baja a nivel emocional es importante que equilibres tus emociones. Si no lo haces esto puede repercutir en tu salud y también generar un efecto dominó. Todas las cosas en tu vida pueden no estar tan bien solo porque no estás bien, anímicamente, a nivel emocional. Clave: aprovecha a estar más positivo, a generar esos cambios positivos que estás necesitando en tu vida para tener mayor alegría y mejores resultados en las distintas áreas que desees en tu vida. Hay grandes oportunidades de avance en distintas áreas: amor, trabajo y dinero. Todo va a depender signo Gallo de cómo estés enfocando”.

Amor: “Puede ser que haya algunos chispazos en la pareja por inseguridades, también por desconfianza. Puede que si no lo haces uno diga que está pensando uno que está pensando el otro y qué es lo que le pasa, esto produce esa desconfianza. Si estás soltero y estás queriendo tener pareja hay grandes chances de que ingrese una nueva persona a tu vida, así que a entablar nueva conversación, nuevos vínculos ya que la energía te asiste y el amor está tipo ahí a punto de ingresar”.

Trabajo: “Es importante cómo te vas a enfocando signo Gallo ya que quizás tus metas son más pequeñitas, entonces también tus resultados serán más pequeñitos.”

Perro

Mensaje: “Has estado algunos días con bajones anímicos, medio bajoneado por alguna situación que te haya dado tristeza y es importante que prestes atención a tu cuerpo. El cuerpo enferma cuando se encuentran en desequilibrio nuestras emociones, los estados anímicos, así que signo Perro a mantener la calma y atraer alegría a tu vida. Debes hacer cosas que te den alegría para estar bien. Físicamente y tu sistema inmune están en perfecto estado claro, esta semana la energía está muy propicia. Pero es importante que dejes ir lo que no te hace bien para tener mayor alegría y cosas positivas que vengan a tu vida”.

Amor: “Debes tener más diálogo con tu pareja ya que si la ignoras o no la estás teniendo en cuenta, esto puede hacer que se dañe. Evita ignorar al otro ya que esto no es positivo y puede tener repercusiones en el futuro”.

Trabajo: “Pregúntate ¿quiero mejoras? entonces necesito redoblar, multiplicar, los esfuerzos que venía haciendo para que estos resultados se vean”.

Cerdo

Mensaje: “Es importante que disfrutes, pero no te olvides de los compromisos. Sino podrás entrar en una contraposición. Necesitas disfrutar de la vida pero si tienes problemas a nivel laboral no resueltos se complicará. El poder disfrutar de pequeños momentos donde puedas distraerte y conectar más con lo que estés necesitando. Pero también necesitas enfocarte en todos los compromisos que asumiste para lograr resultados exitosos. La energía te acompaña para que tengas éxito, así que necesitas mejor enfoque esta semana. No pienses que el trabajo se hace por sí solo o que lo que proyectas se encamina solo. Necesita de tu enfoque y de tu de tu compromiso día a día para que tengas éxito”.

Amor: “Si estás soltero, es mejor que no conectes en este momento. Uno atrae a lo que está vibrando. Si estás en una relación de pareja y hay algo que te incomoda debes hablarlo. Si sientes que la pareja no va más y estuviste sosteniendola por no salir de la zona de confort, la energía te dice que debes tomar acción y realizar el cambio que sea necesario para sentirte feliz, mucho mejor y más relajado”.

Trabajo: “Las distracciones, o la dispersión puede que no obtengas los resultados que esperas. Esto también puede desvirtuar un poco todo el trabajo que estás haciendo. No esperes que las cosas solas encuentren su curso. Tienes que liderar para hallar resultados”.