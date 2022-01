Numerología: Cómo saber tu número personal y tu misión de vida

Según la numerología​, el día en que nacemos es elegido por nuestra consciencia superior, no es al azar. Hay una razón específica por lo cual decidimos utilizar dicha frecuencia. Dentro de este número personal se encontrarán nuestros talentos y habilidades a desarrollar, porque nuestra consciencia sabe qué recursos necesitará para gestionar la propia evolución.

También tendremos que trascender el lado negativo de dicha elección, dado que el universo necesita de la polaridad y el desdoblamiento (o sea, su propia sombra) para poder observar lo que se debe mejorar.

Pitágoras, el padre de las matemáticas, comprendió que los números del 1 al 9 representan los principios universales en el macrocosmos. Son matrices vibracionales llenas de información. Él veía en las pautas numéricas y geométricas la expresión de todos los fenómenos de la naturaleza. Ahora bien, a nivel personal, en lo micro, estas frecuencias atómicas están traducidas en un número y explican las características, cualidades y facultades de un individuo.

Cuál es el significado de nuestro número de nacimiento​

Del 1 al 9 son los cuencos puros, y vamos a entender qué significado tienen y cuáles son sus características fundamentales. Si naciste bajo frecuencias compuestas sucede que a lo largo de tu vida probablemente te has alejado de la fuente. Es como si nos hubiésemos desorientado un poco mientras recorríamos los caminos contratados. No significa que sean peores, sino que nos dan más datos dentro del número, para poder comprender cómo reparar y trascender ciertas equivocaciones kármicas.

Si naciste un día con un número compuesto deberás hacer lo siguiente:

EJ: 19, 1+9= 10 1+0= 1

EJ: 24, 2+4= 6

​EJ: 31, 3+1= 4

Los únicos números que no se reducen son los maestros, el 11 y el 22. Siempre se comprenden compuestos. Son maestros porque han traído un contrato un poco más difícil o comprometido que otras frecuencias matemáticas. Tienen un compromiso de servicio y aprendizaje no solo para ellos mismos, sino que deberán entregarlo al prójimo también. Pero de todas maneras, cuando el individuo logra vibrar en la maestría del número, obtiene un gran poder y recompensa por haber evolucionado en su contrato.

1 como vibración numérica personal

Son personas independientes llenas de iniciativa, constancia, y fuerza. Traen dotes de liderazgo natural y son muy vanguardistas. Absolutamente emprendedores, pioneros, y entusiastas, por lo cual tienen logros empíricos alcanzando por lo general sus metas.

Les molestan las restricciones de cualquier tipo, por lo cual necesitan sentirse libres de toda traba. Deberán edificar su personalidad y para ello necesitarán ejercitar la voluntad. Se convertirán en fuerzas dominantes en cualquier grupo poniéndose a la cabeza de cualquier organización. Serán solitarios e independientes en ciertos aspectos, porque no necesitan colgarse de nadie.

En el caso de un 1 negativo puede ponerse egoísta y arrogante. A veces su obstinación lo terminará alejando de las personas.

Lo importante de este natalicio es comprender que el alma ha renacido en busca de un nuevo aprendizaje, pudiendo transformarse y regenerarse en un nuevo ciclo de vida.

2 como vibración numérica personal

Bajo este natalicio las personas suelen ser muy afectivas, amables, cariñosas y bondadosas por naturaleza. Tiende a poner su energía personal en función de un otro y de esta manera se comienza a construir. Por lo general su manera de servir consiste en cooperar y suelen ser muy estratégicos en ese rol.

Se caracterizan también por su diplomacia y empatía. Esto los lleva a ser excelentes mediadores y armonizadores pudiendo así trabajar en grupos. Por lo general no les gusta tomar la iniciativa, más bien prefieren estar en segundo plano, porque su energía consiste más en dar forma a la idea de otros. Suelen llegar al poder detrás del trono. La intuición los acompaña siempre.

Esta frecuencia invita a ver la totalidad de la experiencia, es decir, el número 2 pueden abarcar mucho más que el hecho en sí mismo pudiendo dar una nueva forma en las matrices emocionales viejas. Deben trabajar básicamente su plano emocional que muchas veces los descentra de sus objetivos. Disfrutan la vida de a pares.

Es su lado negativo suelen ser dubitativos, miedosos, e inseguros. No están seguros de su saber retrasando la acción y la materialización. Su sensibilidad puede llevarlos a deprimirse fácilmente. Suelen ser posesivos y manipuladores poniendo la responsabilidad existencial fuera de sí mismos.

3 como vibración numérica personal

Esta frecuencia ama la vida. Son expansivos, autoexpresivos, y siempre buscan florecer. Buscan siempre divertirse y desarrollar un aspecto social frondoso. Son por naturaleza inquietos por lo cual viven abriendo experiencias nuevas permanentemente. Son muy curiosos, y su mente inquieta los lleva a querer estudiar más de una carrera en la vida. Tienen un costado mental que los hace ser imaginativos, y un costado social que los lleva a ser comunicativos. Les gusta permanecer en la escena dándole importancia al prestigio que desean lograr

Suelen ser espontáneos, ambiciosos, y optimistas. Sin duda los viajes son parte importante de sus vidas. Disfruta de las comidas, la ropa y aboga siempre a espacios de diversió

En su aspecto negativo son extremadamente dispersos y desordenados. Pueden llegar a ser irresponsables en sus tareas y obligaciones. A veces no tienen ancho de banda siendo derrochadores, y esto los puede llevar a la ruina. Por lo generar no saben decir no.

Es muy importante que este natalicio busque recursos externos para poder ordenarse. Por ejemplo, alarmas, agenda, y discernir lo urgente de lo importante.

Esta frecuencia esta atravesada por la buena suerte. Creo que su positivismo lo lleva a aventurarse y obtener logros importantes. Cuando comprenden la verdadera expansión desde el corazón, la señal genuina de sus propósitos y la energía sutil divina se les hacen carne para iluminar cualquier proyecto de vida.

4 como vibración numérica personal

Esta frecuencia imprime forma y estructura a la vida. Los natalicios 4 construyen objetivos tangibles puesto que necesitan ver materializada la idea. Son excelentes trabajadores, responsables, metódicos y disciplinados. Se toman la vida con absoluta responsabilidad. Son honrados, fieles, justicieros, constantes y eficaces en función de sus objetivos. Su solidez hace que las personas los busquen para emprender y sacar adelante cualquier proyecto. Además su honestidad y tranquilidad los hace ser muy requeridos. Saben estudiar el terreno para luego llevar adelante la acción.

Para esta frecuencia la estructura y la materia son obligatorias, de hecho, se angustian cuando no tienen el control de sus finanzas al día. Son sumamente racionales y lógicos, no admiten lo que no pueden ver porque son demasiado concretos. Como esta frecuencia rige los aspectos físicos de la existencia buscan generar aspectos sensuales y sexuales para llevar a delante su propia gratificación. Por lo general saben lo que quieren y no viven más allá de sus posibilidades

Un 4 negativo será muy tozudo y le costará enormemente romper patrones establecidos. Pueden ser un poco reprimidos y desconfiados. A veces pueden ponerse autoritarios y tener mal carácter cerrándose a cualquier opción que esté bajo su punto de vista. Pueden desconectarse dela emoción cerrándose únicamente a aspectos materiales. Este natalicio debe aprender a generar reestructuraciones sin miedo. Transformar lo negativo en una experiencia de aprendizaje para poder alquimizarla y transformarla en una nueva oportunidad.

5 como vibración numérica personal

Para este natalicio la palabra clave es libertad, porque no soporta verse encerrado. Su naturaleza inquieta y aventurera le exige viajar física, mental, o espiritualmente a donde sea. Son exploradores por naturaleza, odian la monotonía y las actividades rutinarias. Buscan el cambio constantemente haciendo usufructo de su poder creativo.

Son versátiles, adaptables, pueden hacer cuanto se propongan, y no hay límites para sus posibilidades siempre y cuando sea la razón la que gobierne sus actos. Como el cambio forma parte de su yo soy, cada vez que algún proyecto requiera de información y contenido no dudará en ponerse a estudiar para obtener su logro.

Dos caminos se abren ante esta frecuencia. La atención en alimentar los placeres físicos, y el progreso en el plano mental. Este número se destaca por la capacidad de cambiar puntos de vista y así construir afinidad consigo mismo en cualquier proyecto.

Son comunicadores, expresivos, divertidos y juguetones. Tienden a parecer más jóvenes de lo que su edad cronológica determina.

Son buenos comerciantes, buscan profesiones relacionadas con los viajes, y son buenos periodistas y comunicadores en general.

En su aspecto negativo pueden llegar a ser extremadamente pulsionales sin medir consecuencias. Los placeres físicos pueden sumergirlos en abismos difíciles de remontar. Las drogas, el alcohol, y el sexo son motivo de sus pulsiones desmedidas. Les cuesta mucho frustrarse y no saben atravesar sus propias limitaciones. Pueden ponerse narcisistas, sarcásticos e irresponsables.

El natalicio 5 puede crear la realidad que desea vivir sin miedos. La vida es un juego.

6 como vibración numérica personal

Las personas bajo esta vibración son arrojadas al amor, el hogar, los hijos, la belleza y la armonía en cualquier ámbito de sus vidas. Es el número que busca el equilibrio en lo vincular. También son artistas por naturaleza y buscan lo bello y armónico en las formas.

Buscará entretenerse dentro del hogar cerca de sus seres queridos construyendo un espacio calentito y amoroso para vivir. Les gusta el confort y la tranquilidad, no soportan la discordia. Son excelentes amigos y ofrecen con generosidad todo lo que poseen. La consideración por los demás es un rasgo constitutivo en esta frecuencia pues la felicidad de los demás los regocija.

Son románticos y buscan el ideal en los vínculos. Pueden ser incondicionales y pacificadores. De buen carácter en genera

En lo negativo deben aprender una ley de la física fundamental que aboga al equilibrio electromagnético, que quiere decir que así como uno da, debe recibir en su justa medida lo que le corresponde. Este natalicio suele poner más de lo que le vuelve y eso los llena de frustración y tristeza. Deben aprender a sembrar en terreno fértil para que no se produzcan estos desbalances energéticos. Al ser tan serviciales buscan la aprobación constante de los demás poniendo su autoestima en juego. A veces le dan demasiada importancia a la imagen externa de sí mismos y a su alrededor banalizando las cosa

Este natalicio se desempeñará muy bien en tareas sociales relacionadas con la salud y la belleza. La psicología es una profesión perfecta debido a su gran empatía

7 como vibración numérica personal

Las personas nacidas bajo el 7 son soñadoras. Se sienten atraídos por los aspectos místicos y religiosos de la vida y gozan de facultades psíquicas. Son muy intuitivos. Si hay una característica que maneja este número es el mundo de la mente y el pensamiento. Poseen una gran velocidad mental y les resulta fácil dedicarse al estudio de lo que les interesa. Son desapegados a la materia, pues sus intereses están relacionados con lo superior dejando muchas veces de lado aspectos terrenales.

Buscan el aislamiento y la naturaleza para poder encontrarse a sí mismos disfrutando de los silencios y acallando los aspectos citadinos.

Por lo general no se conforman con dogmas y estructuras ajenas a sí mismos. De hecho, suelen crear su propio sistema de creencias. Pitágoras consideraba el número 7 como el más sagrado de toda la escala matemática. Las personas regidas por esta frecuencia no se dejan engañar por la superficie de las personalidades, sino más bien buscan calar el interior de quien tienen adelante.

Suelen ser de carácter reservado buscando la calma que sus propios pensamientos no le ofrecen. Viven utilizando su imaginación e intuición para construir proyectos. Esta misión debe aprender a discernir ante todo, y en su aspecto negativo suelen confundir la realidad bajo pensamientos ilusorios.

Pueden perderse fácilmente en sus caminos sin entender cómo o hacia donde seguir, por eso es necesario que se tomen el tiempo necesario para observar y atravesar la confusión. Este es un número de procesos más que de resoluciones.

En su aspecto negativo son ilusoriamente existentes. La ansiedad es moneda corriente y la mente se les suele descarriar sin direccionalidad poniéndose incoherentes y confusos. El ego los puede cegar y la soberbia los aleja de la verdad.

Profesionalmente son muy respetados dado su nivel de conocimiento. Van a fondo con su saber buscando la excelencia en cualquier actividad que desarrollen. Buenos científicos, cirujanos, maestros, filósofos, ocultistas y arquitectos. Su mente profunda y creativa los lleva a grandes puestos y de gran reconocimiento.

8 como vibración numérica personal

Aquí las palabras clave son voluntad, fuerza y esfuerzo. Esta frecuencia posee la facultad de analizar y materializar lo que se proponga. Son tenaces y luchadores. Son estructurados en su pensamiento y cuando piensan algo lo encuadran y no se detienen hasta que no logran ver manifestados sus pensamientos. Su don de disciplina y liderazgo los lleva a ocupar puestos jerárquicos y exitosos. Son éticos, justos y tienen un considerable sentido del honor.

Son planificadores y estrategas, y la ambición les hace amasar fortunas. No se conforman con lo pequeño, siempre empujan a lo grande. Existe bajo este natalicio muchos deportistas de alta gama ya que la fuerza y tenacidad física los acompaña.

Es importante destacar que este número es Kármico. Esto significa que trae consigo un contrato existencial específico que va a atravesar a lo largo de su vida. No significa que deba vivir cosas feas, sino que a través de determinadas experiencias podrá aprender y evolucionar errores de su pasado. Aquí se cosecha lo que se siembra.

En su lado oscuro este número puede ponerse tirano, dominante y egoísta. El 8 no conoce las medias tintas: es todo o nada. En esa dureza que su pensar construye, la intransigencia y la falta de flexibilidad le hace perder oportunidades de reestructuración y crecimiento. Acá es indispensable utilizar escala de grises para poder sopesar de qué manera conviene actuar para el logro de los objetivos.

9 como vibración numérica personal

Nacidos para servir a sus semejantes quieren convertir el mundo en un lugar mejor. Como el 9 es el último dígito simple indica logro, perfección, integración, y consumación. Las personas 9 son muy espirituales y buscan nutrirse de temas que los eleven. La apertura y claridad de sus experiencias serán un faro para quienes los rodeen. Pueden gozar de la intuición y percepción extrasensorial. Siempre buscarán la verdad en el conocimiento y la espiritualidad.

Son generosos, idealistas, y siempre tenderán a una mano a quien la necesite sin esperar nada a cambio. Esto los hace grandes guías espirituales.

Este natalicio invita a trabajar el desapego. Es necesario vaciar y alivianar cualquier aspecto de la vida que no necesite ser retenido. Por lo general las personas bajo esta frecuencia suelen ser solitarias pues no les interesa sostener compulsivamente a nadie. No es fácil para estas personas encontrar gente con su misma vibración, por eso no les molesta su soledad.

Es la vibración del amor y viene a dar más de lo que recibirá. En su aspecto polar pueden ponerse confusos e incoherentes. Les cuestaintegrarse y tienen miedo al compromiso. No toleran ser criticados y se encoleriza fácilmente siendo engreídos y testarudos.

Son muy buenos docentes, aman dirigir actividades religiosas, y siempre estarán destacándose en puestos de servicio.