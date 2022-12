Vacaciones con niños: ¿cómo prevenir accidentes en la pileta?

El calor incesante de los últimos días lleva a muchos a desear meterse al agua y disfrutar de un refrescante chapuzón, pero ese disfrute puede convertirse en una mala noticia si no se toman los recaudos necesarios para los más pequeños. Te dejamos algunos tips para que tengas en cuenta a la hora de preparar la pileta en casa.

Proteger la pileta

La piscina siempre debe estar cercada. En el mercado existen muchas opciones: colocar rejas, poner mallas metálicas y otras. Las cercas móviles son las más atractivas en la actualidad por su precio y comodidad. En algunos casos no requieren mano especializada para su colocación. Se recomienda que el vallado sea lo bastante alto para que el niño no lo pueda saltar (1,30 metros como mínimo), que carezca de puntos de apoyo por los que el niño pudiera trepar y con un espacio menor a 10 centímetros entre el borde inferior y el suelo, para que el niño no pueda colarse por debajo. La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) recomienda colocar barrotes verticales separados por una distancia máxima de 10 cm (jamás barrotes trasversales que faciliten el “efecto escalera”).

Puerta siempre cerrada

La puerta que conduce a la pileta debe cerrar de manera automática y el pestillo debe quedar fuera del alcance de los niños. La puerta que conduce a la pileta debe estar siempre cerrada y la cerradura debe estar colocada en la parte superior, de modo que resulte inalcanzable para los niños. También se debe tomar la precaución de retirar todas las sillas y mesas cercanas que puedan ser utilizadas para subir y pasar al otro lado del cerco.

No dejar juguetes dentro de las piscinas. Un detalle simple pero que puede atraer accidentes. Dentro de la pileta no debe quedar ningún elemento de juego que pueda motivar a un niño a ingresar dentro de la piscina. Todos los juguetes deben retirarse del perímetro prohibido para evitar riesgos.

Nivel de agua óptimo

Mantener el agua siempre al borde o reborde de la pileta. Esto facilitará la salida del agua de un niño de manera autónoma.

Nunca dejar solos a los chicos. Los niños no tienen porqué quedar solos dentro de la pileta. Siempre deben estar acompañados por un adulto. Mantener siempre la mirada atenta a ellos, aún cuando sepan nadar.

No usae flotadores muy grandes

No utilizar flotadores ni elementos lúdicos de gran volumen dentro de la pileta porque pueden obstaculizar la visión y no tapar a alguien niño que se encuentre detrás.

Siempre con flotador. La Sociedad Argentina de Pediatría recomienda acostumbrar a los niños menores de cuatro años a meterse a la pileta con flotador sobre todo si no saben nadar. Aconsejan que el niño tenga colocado el chaleco salvavidas aun cuando no esté dentro del agua, pero sí en el área cercana a la piscina.

Piletas inflables

Las piletas “inflables” o “desarmables” que no cuenten con cerco, deben ser siempre vaciadas totalmente luego de su uso diario, recomienda la Sociedad Argentina de Pediatría.

Escalinatas con poca pendiente

Las escalinatas de acceso deben ser de poca pendiente y tener escalones anchos, rectos, con baranda al menos de un lado y piso antideslizante. Los bordes y el piso de la piscina deben ser de material antideslizante, para todos.