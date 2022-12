El estigma y la discriminación afectan la calidad de vida de las personas que conviven con VIH

El 1° de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida con el objetivo de mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública mundial, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Además, es una excelente oportunidad para generar conciencia y combatir el estigma que impacta en la calidad de vida de las personas con VIH.

En Argentina, aproximadamente 140 mil personas conviven con VIH, el virus que afecta al sistema inmunológico y facilita la aparición de otras enfermedades. La etapa avanzada de la infección por VIH es la que se denomina Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA). Según el Índice de Estigma y Discriminación hacia personas con VIH 2.0 (IED Argentina, 2021): un 39% refirió experiencias negativas al momento de comunicar que tenían HIV a personas no cercanas.

El estigma y la discriminación

El estigma y la discriminación que existen alrededor de VIH son obstáculos, que aún persisten, para que las personas que conviven con el virus tengan una mejor calidad de vida, limitando así el acceso a los servicios de prevención, las pruebas y el tratamiento.

“Si bien se ha avanzado mucho en relación con el estigma que existe sobre el VIH, a la mayoría de las personas que se tiene que hacer el diagnóstico le da temor o vergüenza acercarse a lugares de testeo o pedírselo al personal de salud por este motivo. El estigma también hace que las personas que viven con VIH no quieran develar su diagnóstico, que no se hagan los controles pertinentes, que no realicen las consultas con sus médicos y les dificulta la toma de medicación” declaró el Dr. Ezequiel Córdova, Médico especialista en Infectología y Farmacología Clínica.

El 30% de las personas con VIH encuestadas confirmó haber dudado de hacerse la prueba por miedo a que otras personas lo supieran y el 42% de las personas encuestadas dudó o retrasó el inicio del tratamiento por miedo a lo que pudieran pensar los demás.

“Para vencer el estigma es clave la información y educación sobre lo que es el VIH, las formas de transmisión y tratamiento. Cuando hay información, el estigma desaparece.” agregó el Dr. Córdova.

Eliminarlo significa aprender a llevar una vida con VIH, que si bien puede llevar tiempo, no debería impedir vivir la vida que se desea. Cada persona con VIH tiene necesidades diferentes, por eso es necesario acompañar e inspirar a vivir una vida satisfactoria. Hoy en día todas las personas que viven con VIH pueden acceder a la medicación, tanto para los que se atienden en el ámbito público, como en el privado y todos los subgrupos cuentan con su medicación.

“La calidad de vida de las personas viviendo con VIH ha mejorado drásticamente comparado con los primeros diagnósticos y eso es posible gracias a los medicamentos. Al principio no había tratamientos efectivos o, los que había, eran muy difíciles de tomar por la multiplicidad de comprimidos que debía tomar el paciente por día. Por otra parte, los tratamientos producían mucha intolerancia y cambios físicos que afectaban la calidad de vida. Hoy en día, gracias al avance de la ciencia, un paciente puede tomar uno o dos comprimidos por día, que se toleran excelentemente y eso cambió de forma importantísima en lo que es su tratamiento.” afirmó el Dr. Córdova.

La mayoría de las personas con VIH logra tener el virus bajo control dentro de un plazo de seis meses, aunque existe un grupo, llamado “altamente experimentados” que cuentan con resistencia a uno o más medicamentos para combatir el virus aun antes de comenzar a tomarlos.

“Con este desafío presente, en GSK ViiV Healthcare, nos dedicamos a la investigación e innovación en medicamentos para que todas las personas con VIH puedan llevar adelante una vida al máximo. Nos genera orgullo cubrir las necesidades en todas las etapas desde quienes transitan el primer tratamiento hasta quienes son altamente experimentados” destacó Rosana Felice, Directora Médica de GSK.

En este sentido, el Dr. Córdova declaró: “Que continúe la investigación es fundamental. Es clave que haya nuevos tratamientos y nuevas formas de administración, como los antirretrovirales de acción prolongada. Esto permite tener diferentes opciones a la hora de elegir el tratamiento.”

“Indetectable = Intransmisible”

Una persona con VIH no necesariamente desarrolla síntomas o enfermedades, aunque puede transmitirlo, pero con el tratamiento adecuado, la carga viral puede volverse indetectable. Si se mantiene así por, al menos, 6 meses, el VIH es intransmisible por vía sexual. La campaña “Indetectable = Intransmisible” tiene el objetivo de dar a conocer que si alguien está en tratamiento y tiene una carga viral indetectable no transmite sexualmente el virus a una persona con VIH negativo.

El especialista destacó: “Este concepto es uno de los puntos clave para reducir el estigma. El hecho de que una persona que está tomando la medicación deja de transmitir el virus por vía sexual, es importantísimo para que lo sepa la población, tanto la que vive con VIH como la que no”.