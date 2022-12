Consulta todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

Confiarás en que las cosas que te sucedan serán por un motivo bueno y por eso te adaptarás bien a los cambios de planes. En la economía estarás pendiente de un ingreso que no te llegará hoy. En el trabajo no es un buen día para pedir ascensos así que mejor céntrate en tus tareas y busca la manera de acertar en tus peticiones. CIFRAS SOLARES: 32.540

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

Si estás buscando cambiar de trabajo te llega una propuesta muy interesante. En el amor valorarás las cosas que tu pareja anhela e intentarás conseguir que ambos consigáis lograr vuestros propósitos, tomarás la iniciativa en el amor tengas o no pareja y por eso te sentirás bien. En la familia notarás ciertas desavenencias. CIFRAS SOLARES: 42.076

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

Lograrás matizar algunos aspectos de tu vida buscando la motivación y la satisfacción en tus quehaceres. En la economía seguirás valorando nuevas propuestas financieras o de inversión. En el trabajo estarás con algo de despiste así que intenta realizar tareas sencillas o en las que tengas gran experiencia y hagas de forma automática. CIFRAS SOLARES: 42.009

CANCER (Junio22-Julio22)

Si buscas empleo acabarás solicitando un puesto a alguien que conoces. En el amor sentirás como tu pareja te conquistará de nuevo, las ilusiones reavivarán la pasión en la relación sentimental. Si estás soltera es un buen día para decirle lo que sientes a la persona que te gusta, tendrás una respuesta positiva. Con la familia habrá equilibrio y bienestar. CIFRAS SOLARES: 59.098

LEO (Julio 23-Ago. 22)

Insistirás en hacer las cosas a tu manera y eso puede traerte obstáculos o malentendidos con los demás, deberás ser más clara con tus intenciones. En la economía será un día sin muchos movimientos. En el amor insistirás en recuperar a tu pareja y para ello harás promesas que sabes que podrás cumplir, es un día de reconciliación en el amor. CIFRAS SOLARES: 41.117

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

En el trabajo tendrás que tomar decisiones importantes y por eso será un día donde preferirás no aceptar nuevas propuestas hasta que no tengas las ideas claras de hacia dónde quieres avanzar a nivel profesional. Si estás soltera quedarás con alguien que lleva días pidiéndote una cita. La familia como siempre. CIFRAS SOLARES: 24.292

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

Tendrás que buscar fuerzas para decir lo que piensas y solucionar esa situación tan tensa que lleva días afectándote. Es un buen día para mejorar en tu economía a través de una pequeña inversión. CIFRAS SOLARES: 25.293

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

En el trabajo estarás con muchas ganas de compartir tus conocimientos. Por eso, si entra alguien nuevo, serás su maestra. Si buscas empleo alguien te ofrecerá un puesto ideal para ti y habrá acuerdos laborales. CIFRAS SOLARES: 26.297

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

En el amor es un buen día para las ilusiones y el compromiso a nivel sentimental, si tienes pareja te sentirás muy enamorado. Si estás soltera iniciarás una relación a distancia con alguien que conociste hace un tiempo y con quien has estado hablando casi a diario. La familia sin cambios. CIFRAS SOLARES: 65.655

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

Empieza a trazar el camino hacia dónde quieres llegar. En la economía recuerda no dejar nada por pagar si tienes la oportunidad de hacerlo ahora, puede que tengas un descuido durante el día. En el terreno laboral no dejes pasar la oportunidad de trabajar en una empresa no que solo sea durante un corto tiempo. CIFRAS SOLARES: 53.659

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

En el amor debes cambiar tu actitud y mantenerte positiva, aunque las cosas no salgan como queremos no significa que no puedan mejorar o aparecer oportunidades nuevas. En la familia recuerda para decirles todo lo que han hecho por ti durante este tiempo. CIFRAS SOLARES: 28.643

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Querrás acercarte algo que sabes que no te hace de todo bien, que la fuerza para alejarte de ello. En la economía alguien te pedirá un favor importante pero debes de replantearte si es buena idea que te arriesgues por ello. CIFRAS SOLARES: 27.297