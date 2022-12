Horóscopo chino: cómo te irá en el tramo final de 2022, según tu signo

Estamos ingresando en el último mes del 2022 y probablemente te guste saber cómo lo vas a terminar, en cuanto a las relaciones amorosas o en tu ámbito laboral. Es por eso que, te traemos la predicción de cada uno de los signos del horóscopo chino

Cada una de las personas deberá estar preparada para los diversos cambios que pueden llegar en su vida y también verán. A continuación, las predicciones de rata, buey, tigre, conejo dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 y 2008)

Lo recomendable es que sean más realistas con sus proyectos que tienen en mente. Las ideas tienen que bajar a tierra para que puedan ser concretadas.

Buey (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021)

Las buenas noticias para estas personas llegan en el ámbito amoroso, tneiendo en cuenta que tendrán encuentros muy apasionados con sus parejas donde lo sexual entrará en juego.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 y 2010)

Se encontrarán con personas cultas que los hará dudar de algunas situaciones en su vida cotidiana y no dudarán en cambiar de rubro. Es por eso que, buscarán explorar nuevos caminos.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011)

Las personas que pertenecen a este signo deberán tener mucha calma y paciencia, sobre todo porque cada acción que hagan pueda ser malinterpretada por los demás y puede derivar en conflictos.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012)

Estas personas tuvieron momentos difíciles y es por eso que deben agradecer por lo bueno. Por eso deberían compartir sus experiencias con los demás.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 y 2013)

Tenés que dejar compararte con los demás y aprovechar tus oportunidades al máximo y concentrarse en tus metas. Esto te llevará a triunfar en tu vida.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2013)

Es momento de salir de la zona de confort y buscar nuevos rumbos. Si lo buscas, la persona ideal puede estar en el lugar menos pensado. Esto te traerá miles de oportunidades.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2014)

Es un año donde han acumulado mucha bronca, mucho enojo. Además, con tus parejas has tenido que sobrepasar por difíciles con tu pareja y para salir de esa situación, tendrás que tener una buena comunicación.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2015)

La gran oportunidad pasará por aprovechar las oportunidades en el ámbito empresarial. Podes hacer todo tipo de cursos para tomar experiencia y eso te traerá buenos frutos.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2016)

Estas personas recibirán una enorme noticia que les dará mucha alegría, pero que no tiene nada que ver ocn el pasado, sino con algo que les puede suceder en corto tiempo.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2017)

Saldrán beneficiados en el plano económico, lo que les permitirá saldar algunas deudas que los persiguen desde hace bastante tiempo. No te recomendamos prestar plata, debido a que tendrán un gran dolor de cabeza.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2018)

Lo que tienen que tener en cuenta estas personas es que si no les piden una opinión, se la tienen que guardar y no emitir comentarios, para no herir susceptibilidades.