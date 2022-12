Estos son los beneficios que obtienes al tener perro

Un perro puede llegar a ser la mejor opción, además de todos los beneficios que te pueden aportar tendrás a tu lado a un amigo leal y fiel para alegrar tus días en tu hogar; y como no serlo si es considerado el mejor amigo del hombre, se alegrará solo al verte cuando llegues agotado de estudiar o trabajar transmitiéndote su buen ánimo.

Algunos piensan que tan sólo hacerle una caricia a un perro, esto bajará los niveles de estrés en tu organismo, o tan sólo un simple acto de sacarlo a pasear podría aportar beneficios muy saludables para el cuerpo, por el ejercicio al caminar.

Beneficios más relevantes



Como si fuera poco, existen estudios fehacientes que han logrado demostrar múltiples relevancias físicas y emocionales que aportan el tener un perro en casa.



Los expertos comentan que estas mascotas son capaces de entender las múltiples emociones de los seres humanos, compartiendo con estos su cerebro logra reaccionar al sonido, dándose cuenta así de los distintos tonos de la voz de las personas y el cambio de la forma de actuar habitual de estas.



Estos son los beneficios más conocidos en la actualidad:

Beneficios terapéuticos



El Centro científico Waltham de Mars, uno de los primeros centros más reconocidos a nivel mundial en lo que a nutrición y bienestar para las mascotas se trata, ha aplicado estudios múltiples que han evidenciado que el autismo en los niños puede tratarse de manera asistida con perros de compañía, para dar una buena concentración, desarrollar el funcionamiento social y mejorar la atención.



Las mascotas (perros) que cumplirán la tarea de asistir terapéuticamente, podrán asignársele funciones muy prácticas. Como guiar y señalar, tanto en vías públicas como en el hogar a personas con discapacidad tanto auditiva como visual. Además de otros roles que por alguna discapacidad, las personas no puedan realizar.

Aumenta tu positivismo

El amor que recibirás de parte de tu mascota canina podrá ayudarte a mantener un estado de ánimo optimo y saludable, las interacciones que tendrás con él y con sólo darle una mirada elevará tus niveles de oxitócina (Sustancia del cerebro esencial para el bienestar emocional).

Detectan bajos niveles de azúcar



Estudios realizados y publicados en British Medical Journal, señalaron que más del tercio habitual de caninos que conviven con personas con problemas de diabetes, demostraron darse cuenta del bajo nivel de azúcar en la sangre de su amo, estos comenzaron a tener un comportamiento poco habitual, inclusive antes que el mismo diabético se diera cuenta de sus niveles bajos.

Detectan el cáncer



The Lancet una revista popular en 1989 publicó en uno de sus artículos, que una persona paciente de cáncer reportó que su can olfateaba con frecuencia un lunar en su pierna, aseveró que en un momento hasta intentó morder la lesión fuera, en base a esta reacción de su perro pudo descubrir que era un melanoma maligno.



Los caninos pueden olisquear el cáncer de piel, en varios casos también pueden darse cuenta del cáncer de pulmón, vejiga, mama, colon y ovarios. Una práctica realizada por una perrita de raza labrador con una edad de 8 años amaestrada, detectó selectivamente un cáncer colorrectal en 33 de 37 pruebas, heces y aliento del paciente que los especialistas habían elegido.

Beneficios psicológicos



Para muchos los beneficios más importantes son los psicológicos, ya que sin darnos cuenta estas fabulosas mascotas están cuidando de nuestra salud mental. Al tener un perro de mascota seremos menos propensos a desmotivarnos y caer en depresión, a diferencia de las personas que no tienen nada que ver con ellos.



Cuando ya se ha caído en depresión y existe peligro de que se agrave la situación estos fieles animalitos, podrían salvarnos de caer en un episodio crítico que amerite tratamiento médico. Inclusive, el tratamiento es más eficiente que cualquier medicamento.



Seguramente en algún momento escuchaste de los perros de servicio, estos cumplen una función esencial como lo es: tratar el trastorno de estrés postraumático, por sus siglas TEPT. Los distintos episodios de este trastorno pueden ser muy difíciles de tratar, por esta razón, estas mascotas recibirán una fuerte formación para que puedan cumplir esta ardua tarea.



Estos perros canalizarán el carácter de las personas enojadas, las múltiples pesadillas o el insomnio, los recuerdos frecuentes, el estado imperativo de vigilancia, episodios de momentos traumatizantes, entumecimiento de las emociones, el aislamiento social, entre otras patologías psicológicas.

Incrementa la inmunidad



Nuestro sistema inmunológico trabaja a diario, va generando defensas para las miles de bacterias, virus y gérmenes a medida que nos exponemos a estos. El perro será básicamente un receptor de muchos gérmenes por su naturaleza, rondará todo nuestro entorno hogareño dejando esa cantidad de gérmenes; en especial en los espacios básicos como muebles, cama, sofás, etc.



Esto obligará a nuestro sistema a hacerse resistente a diario y por lo tanto incrementará sus defensas. Además, estudios de Cincinnati Childhood Allergy & Air Pollution Study conocido por sus siglas C.C.A.A.P.S, dieron a conocer que los niños que tienen perros desde pequeños, desarrollan niveles de alergia bajos o nada.

Te mantiene en forma



Asumir la responsabilidad de tener una mascota perruna te mantendrá muy activo debido a la rutina constante, será necesario sacarlo a dar un paseo prácticamente a diario. Cumpliendo unos estándares de salud de 30 minutos de actividad física diaria, sugerencia dada por especialistas en el área.



Para los deportistas se recomiendo trotar con ellos, se adaptarán a tu ritmo muy contentos, hay razas que llenan las expectativas para el running.

Ayudan con tu ansiedad



Aumentarás notablemente la empatía en tu entorno, bajando significativamente los niveles de ansiedad, detalla una distinguida especialista en la rama de la psicología de la Fundación Diagrama. Una de las cosas que mayormente te genera ansiedad es preocuparte por el futuro y el perro como mascota, siempre estará trayendo tu mente al presente.



Por todos estos beneficios y muchos otros, los perros son las mascotas más conveniente del mundo, amigos leales de compañía encantadora y cariñosa. Te cuidan y oyen tus ocurrencias, siendo considerados hasta el día de hoy como : “El mejor amigo del Hombre”.