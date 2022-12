El momento de poner el árbol de Navidad y adornarlo es uno de los más esperados de la Navidad. Pero este momento familiar que nos encanta preparar es sinónimo de dificultades para muchos dueños de gatos, puesto que a estas criaturas traviesas y juguetonas les gusta subirse a nuestro árbol de Navidad o destrozarlo un poco a modo de juego.

Consejos para elegir el árbol de Navidad más adecuado para gatos

Si todavía no tienes árbol, el primer paso será elegir el tipo de árbol más apropiado para nosotros y para nuestro gato. Entre un árbol de Navidad natural y uno sintético quizá este último sea la opción más segura: sus agujas son menos afiladas que las de un árbol natural y puedes elegir uno pequeño, lo que puede ser una buena opción si tu gato es un cachorro o si las cosas van muy mal y se cae el árbol.

Elige un árbol que tenga una base muy firme y sólida para mantenerlo lo más estable posible en caso de que tu gato salte sobre él. Si aun así escoges un árbol natural, ten en cuenta que tu gato podría envenenarse si llega a beber el agua del árbol y deberás evitar absolutamente utilizar fertilizantes o productos que podrían ser dañinos para tu gato.

Te aconsejamos que evites los árboles muy altos, ya que si a pesar de todo el gato se sube al árbol y se cae, los daños serían mayores.

¿Por qué a los gatos les gusta el árbol de Navidad?

Los gatos y el árbol de Navidad siempre han desarrollado una relación un tanto complicado en la que nuestro precioso árbol casi siempre acaba perdiendo. Si ya has escogido el árbol y lo has decorado, y tu gato ha decidido subirse a él, jugar con los adornos e incluso tirar el árbol, probablemente te estarás preguntado por qué hace todo esto. La respuesta es sencilla, el árbol navideño es demasiado atractivo y le ofrece muchísimos estímulos que captan su atención.

Por un lado, es un objeto que no está siempre presente en el hogar, por lo que capta enseguida su atención al tratarse de algo "nuevo". Sucede lo mismo cuando tiene un nuevo juguete que le resulta muy estimulante. Por otro lado, todos los elementos del árbol son estímulos de gran interés para estos animales:

El árbol en sí es un elemento ideal para trepar, esconderse y mantenerse a cierta altura, ¡y sabemos que esto a los gatos les encanta!

Los adornos colgantes despiertan su instinto cazador, por lo que intentará atraparlos y jugar con ellos. Si, además, consigue que caigan del árbol, el estímulo será todavía mayor y la actividad aún más placentera. En estos casos, jugará con los adornos caídos, pero también intentará tirar otros.

Las luces captan rápidamente la atención del gato e intentará "cazarlas", igual que la sombra que proyectan. Ocurre algo similar con el puntero láser, que llama la atención del felino e intenta cazar la luz que emite. Sin embargo, en ninguno de los casos conseguirá un resultado, por lo que esto solo producirá en él estrés y frustración. Si notas que tu gato intenta coger las luces, lo más recomendable en este caso será retirarlas para evitar que se frustre y se lastime.

¿Cómo evitar que mi gato dañe o se coma el árbol de Navidad?

A pesar de resultar un objeto realmente estimulante para nuestros gatos, es también muy dañino si, por ejemplo, cae sobre ellos, se tragan algún adorno, se hacen alguna herida, etc. Igualmente, las agujas de pino resultan tóxicas para estos animales, por lo que no es conveniente que intenten comerlas, como tampoco lo es que ingieran las artificiales. Por ello, es importante intentar evitar que los gatos se suban al árbol de Navidad, se lo coman o lo dañe. Para ello, ten en cuenta los siguientes consejos:

Colócalo en un lugar adecuado

Intenta colocar el árbol en el lugar más apropiado para evitar que tu gato se suba. Para ello, deberás colocar el árbol en un lugar despejado, con espacio alrededor, evitando que haya objetos o muebles cerca porque serían una tentación fuerte para el gato, que podría trepar a través de ellos y saltar sobre el árbol.

Sería idóneo fijar el árbol al techo o a la pared para darle más estabilidad y evitar que se caiga con facilidad. Si es posible, deberías cerrar el cuarto en el cual esté el árbol por la noche o cuando nadie esté presente para evitar que el gato tenga acceso a él.

Cuando termines, deja que el felino huela y explore todo. Refuérzalo si no trata de subir con un "muy bien" o con una caricia, pero si trata de escalar, lo mejor será colocar algún tipo de objeto que le impida acercarse demasiado, como una pequeña valla.

Utiliza papel de aluminio

Ahora que has colocado el árbol, cubre la base del árbol con papel de aluminio. La presencia de papel de aluminio tiene cierto efecto repulsivo para el gato porque no le gusta la textura de este tipo de papel ni clavar sus uñas en él, así evitas que trepe en la base para subirse al árbol. Este truco también permite evitar que orine en la base del árbol.

Escoge los adornos adecuados

Llegó el momento de elegir los adornos para tu árbol. Primero deberás evitar los adornos que sean demasiado atractivos para tu gato, como los objetos que cuelgan mucho, que giran o que hacen ruido. Así mismo, es mejor evitar las guirnaldas eléctricas porque llaman mucho la atención de los gatos y podrían llegar a ser muy peligrosas para ellos. También recomendamos tener cuidado con el hecho de decorar el árbol con comida o golosinas, puesto que el chocolate y el azúcar son dañinos para estos animales.

Te aconsejamos que uses adornos de tela, o adornos irrompibles, y de tamaño grande para evitar que el gato se los trague, como por ejemplo: muñequitos o bolas grandes. Después de poner el árbol, te aconsejamos que dejes a tu gato acostumbrarse a él unos días antes de colocar los adornos.

Si tienes más dudas sobre los adornos de Navidad y la seguridad de tu gato, te recomendamos visitar el artículo sobre los adornos de Navidad peligrosos para las mascotas.

Decóralo cuando no esté presente

Si es posible, sería mejor decorar el árbol cuando el gato no esté presente: verte mover los adornos aumentaría mucho su interés y provocaría que los viera como juguetes.

Además, te aconsejamos que no decores el tercio inferior del árbol, más o menos la parte que está a nivel de la vista del gato. Al no haber ningún objeto a su nivel, disminuirá su curiosidad y su interés por el árbol y así la probabilidad de que salte sobre él también disminuye.

Utiliza repelentes naturales no dañinos

Si nada funciona, en el mercado dispones de repelentes naturales con los que puedes rociar tu árbol navideño. Eso sí, es fundamental utilizar repelentes que no dañen a tu gato, simplemente que, por el aroma, le produzcan rechazo y no quiera acercarse. Por ejemplo, hay repelentes hechos a base de cítricos realmente efectivos, puesto que estos forman parte de los olores que los gatos odian.

En caso de optar por este método, es importante no rociar el árbol con el repelente cuando el animal esté presente, ya que si cae sobre él o lo inhala en exceso, podría provocarle problemas respiratorios.

Ofrécele alternativas seguras

Otra de las formas de evitar que tu gato dañe el árbol de Navidad es ofrecerle alternativas seguras para él e igual de estimulantes. Por ejemplo, si no dispone de un árbol rascador, es decir, un rascador con varias alturas, es el momento de adquirir uno para que lo utilice en lugar del árbol navideño. En este rascador también puedes colocar juguetes colgantes diseñados para gatos que simulen los adornos navideños. Así, dispondrá de su propio árbol de Navidad y podrá jugar y entretenerse libremente. Si quieres, incluso puedes fabricar en casa el rascador siguiendo nuestros consejos: "¿Cómo hacer un rascador casero para gatos?".

Por otro lado, no olvides jugar con él para mantenerlo entretenido y enseñarle que hay muchos otros juguetes que sí son aptos.

¿Cómo proteger el árbol de Navidad de los gatos?

Si a pesar de poner en práctica todos los consejos anteriores no has conseguido evitar que tu gato juegue con el árbol de Navidad, ha llegado el momento de intentar protegerlo para que no pueda acceder a él. Para ello, como ya hemos comentado, puedes colocar una valla a su alrededor, que sea lo suficientemente alta como para que el gato no pueda saltarla.

Dado que esa opción no es muy atractiva y evita que puedas disfrutar de la presencia del árbol navideño, recuerda que puedes optar por rociarlo con un repelente natural, siempre procurando que no sea dañino porque la salud del animal es lo más importante. Además, cubre los cables para evitar que se haga daño o, si es posible, no utilices luces para decorar el árbol.

Por último, puedes valorar la opción de dejar volar tu creatividad y escoger un árbol diferente, como aquellos que cuelgan en la pared, o introducirlo en elementos decorativos si no es muy grande, como un farolillo.