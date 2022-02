¿Por qué aúllan los perros?

El aullido de los perros es una de las características más primarias de estos animales que nos recuerda de forma inevitable a sus antepasados los lobos. La mayoría de las veces el aullido de nuestro perro nos resulta inexplicable, no sabemos por qué el animal reacciona de este modo ni qué lo impulsa a hacer estos sonidos.

Para llamar la atención y comunicarse

Los perros que conocemos hoy en día descienden de los lobos, su carácter y su apariencia física se ha ido modificando con el paso de los siglos gracias a la domesticación del hombre, sin embargo ambos animales comparten aún muchas características primitivas como la necesidad de vivir en manadas o los aullidos.

De esta forma una de las razones por las que el perro aúlla es para comunicarse con su manada o con otros perros, del mismo modo que lo hacen los lobos. Se trata de un sonido de advertencia en el que le indica a otros perros que se encuentra allí, que ese es su territorio, pero al mismo tiempo es una forma básica de captar la atención de su manada, es decir nosotros sus dueños.

Cuando un perro aúlla puede estar queriendo llamar tu atención del mismo modo que lo hace al ladrar, especialmente si cada vez que hace este ruido tú acudes a consolarlo. El perro sabe que si aúlla su dueño le prestará atención, por lo que algunos canes lo usan como forma de manipulación cuando los ladridos o el llanto no funcionan.

Aullidos por ansiedad

¿Cuántas veces has escuchado a un perro aullar mientras sus dueños no están en casa? Esta forma de comunicarse es tan común para algunos animales como los ladridos excesivos cuando se quedan solos, y se trata de una vía en la que el perro manifiesta que se siente ansioso al estar solo y separado de su dueño.

La ansiedad por separación es un problema importante en muchas mascotas, que sufren de forma extrema cuando sus dueños los dejan solos para ir por ejemplo a trabajar. Esto se traduce en un comportamiento que puede ser destructivo, mordiendo muebles y objetos, o en el que el animal pasa todo el día ladrando y aullando para intentar comunicarse con el dueño ausente.

Dejarle a tu perro juguetes adecuados para que se divierta en tu ausencia, y sacarlo a pasear y jugar al menos un par de veces al día resulta fundamental para reducir al mínimo la ansiedad y darle a tu mascota la calidad de vida que merece. No olvides que los perros necesitan de actividad para quemar energía y estar saludables física y mentalmente.

Como respuesta a otro sonido

¿Has notado que muchas veces cuando una sirena suena tu perro aúlla? Esto también ocurre con las alarmas y con determinados sonidos fuertes o agudos, y no es una casualidad. Todo se debe al oído agudo y sensible de estos animales que es capaz de captar frecuencias que nosotros los humanos no podríamos.

Ante estos sonidos tan particulares que el animal identifica con un llamado similar al de un aullido, pareciera que la mascota no pudiera hacer otra cosa que responder o imitar estos sonidos. Los investigadores no tienen claro por qué ocurre, sin embargo creen que se debe al modo en el que el animal interpreta estas frecuencias auditivas.

Aullidos por dolor

Este es quizá uno de los puntos a los que debas prestar más atención, si tu perro recibe un golpe o sufre alguna caída o lesión y comienza a aullar de forma constante, es muy probable que el mismo esté herido y tenga alguna lesión. En este caso es importante llevar al animal a un veterinario para una revisión inmediata.

Del mismo modo si detectas que tu perro está débil, apático, que ha dejado de comer o que presenta una conducta extraña y poco habitual que además viene acompañada del aullido, es conveniente una revisión médica para descartar algún padecimiento.