Especial San Valentín: señales que indican que tu gato te quiere con locura

Hoy no hemos querido dejar pasar la posibilidad de recordarte cuánto te ama tu gato y es que no solo los perros lo expresan con frecuencia. Los gatos, a su manera, te están diciendo todos los días que te quieren, pero quizá, de una forma mucho más relajada.

Es por eso que no te tienes que desanimar si tu gato no está todo el día de tras de ti ya que no todos los felinos son tan dependientes como lo sería un perro al igual que no todos los perros son tan dependientes como lo son la mayoría.

El famoso ronroneo

Todos sabemos que el ronroneo significa algo positivo aunque en ocasiones puede ser negativo y te lo explicamos aquí. Siguiendo con lo que nos interesa, el ronroneo es un símbolo de confianza, felicidad y bienestar. Esto quiere decir que tu felino se encuentra cómodo en el entorno en el que está y con quien está.

Si tu gato ronronea de manera habitual es porque se encuentra a gusto y eso es una señal fantástica para pensar que tu gato te ama.

Los mordisquitos

Hay dos tipos de mordiscos y son aquellos que tienen el objetivo de informarte y los que no. Los primeros se refieren a todos aquellos que se hacen con un poco más de fuerza de lo normal para que entiendas que por ahí no hay que seguir. Por ejemplo, estás acariciando a tu gato y parece que le resulta demasiado intenso por lo que decide morderte un poco más fuerte para que pares.

No obstante, están los mordiscos donde el gato simplemente parece muy entusiasmado y hace el amago de mordisquear como a modo de juego, pero en ningún caso tiene el objetivo de hacer daño o avisar, sino que está simplemente jugando. Esto quiere decir que te quiere mucho mucho

Recibes algún que otro cabezazo

Esta es una de las mejores sensaciones y es que a quién no le ha gustado recibir algún que otro cabezazo de su gato. Te hace sentir como si acabases de darte amor con todo un tigre. Seguramente recuerdas ese momento en los documentales donde varios felinos se comienzan a dar cabezazos y a frotar. ¡Tu gato está haciendo lo mismo contigo!

Es ese momento social donde los felinos demuestran su aprecio por otros miembros de la manada y tú eres uno de esos miembros. Es por eso que se frota contigo y te da cabezazos.

El momento de la higiene personal

Si un gato te está lamiendo es por una función social muy importante y es el baño colectivo. Esto es como cuando en un documental vemos como algunos monos limpian a otros y se comen los bichitos e impurezas que se encuentran en el pelo del otro.

En el caso de los felinos, ellos se lamen los unos a los otros para limpiar esas zonas a las que los felinos no llegan por sí mismos. ¡Es una actividad esencial dentro de su limpieza! Y también significa que le importas porque te está limpiando.

Podría pasar de ti, pero decide dedicar parte de su precioso tiempo a limpiarte en condiciones.

Es hora de dormir y…

Los felinos van a dormir allá dónde se les permite, pero si pudieran elegir un sitio cualquiera de la casa y escogen tu cama, es porque hay algo ahí importante. Más aún si escogen tu cama solo cuando estás tú.

Esto quiere decir que además de calorcito que tienen cuando están entre las sábanas también les gusta que estés ahí porque se sientes protegidos y tranquilos en tu presencia. Esto es otro síntoma de que tu gato te quiere un montón.

El lenguaje corporal

Los gatos tienen un lenguaje corporal muy rico y la cola, en concreto, aporta mucha información sobre el estado de ánimo del felino. Si ves que tiene la cola en una postura alta y realiza movimientos rápidos que parecen casi espasmos, entonces está diciendo que tu presencia le agrada.

Los momentos masaje

Este es uno de los gestos más famosos y es que los gatos realizan masajes solo a aquellas personas que quieren. Es más, les recuerda a cuando eran cachorros y se sentían felices. Probablemente su mamá se lo hacía cuando eran pequeños y ellos ahora lo hacen contigo.

El beso gatuno

Los gatos tienen maneras muy especiales de decirle “te quiero” a alguien. Es conocido que cuando los felinos se sientes relajados, te miran y parpadean de manera lenta. Esto quiere decir que se sienten totalmente seguros contigo y es una manera muy bonita de decir que te aman.

Por lo tanto, recuerda que si tu gato hace esto es un gesto muy bonito. También debes saber que puedes hacer lo mismo, pero es importante parpadear suave, con una postura relajada y luego desviar la mirada ya que fijar la mirada sobre tu gato significa otra cosa totalmente opuesta y te lo explicamos aquí.

Los regalitos de tu felino

Cuando tu gato te sorprende con un objeto o animal, es porque te está haciendo literalmente un regalo. Es una manera de decirte mira lo que te traigo para que puedas alimentarte bien o en otras palabras no sabes cazar y por eso te enseño. Un felino no gasta tiempo en alguien que no quiere y si está dedicando tiempo a enseñarte es porque te quiere.

Por lo tanto, sí, te está llamando un poco patoso, pero ten en cuenta que en su terreno él es un gran cazador.

Dejar al descubierto su panza

Esto es otro de los símbolos de amor más grande que puede hacer un gato y es que dejar su barriga despejada quiere decir que confía plenamente en ti. ¿Acaso hay algo más bonito que eso? En el mundo real, si un animal queda expuesto con la panza hacia arriba es sumamente peligroso ya que ahí se encuentran los puntos vitales.

Es por eso que dejar esa parte libre quiere decir que no temen que le puedas hacer daño. Por lo tanto, ¡te quiere y mucho!