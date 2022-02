Estas son las dos cosas que te hieren según tu signo del zodíaco

veces es duro hablar de las cosas que te hieren, porque estamos acostumbrados a seguir sonriendo a pesar de que por dentro ya no podamos más. Estas son las cosas que le hacen mal a cada signo.

Sanar es un proceso complicado, pero no intentes hacer todo solo, porque tu red de apoyo es importante. Las dos cosas que te hieren según tu signo:

Aries

A ti te hierve hasta el alma cuando te empiezan a decir que tienes que disminuir tus pasos. Amas ser el líder, tú no naciste para seguir a la manada y si alguien intenta frenar tu lado impulsivo te hace enojar tanto que no quieres a esa persona en tu vida, ¿para qué? Si sólo te va a cortar las alas. Otra cosa que te lastima es la mentira, lidiar con personas que no son honestas y que no tienen el valor de decir las cosas directamente hace que te sientas poco valorado. No te vas a quedar con alguien así.

Tauro

Aquella persona que verdaderamente conoce a un Tauro, sabe que le gusta poner la honestidad por delante en todo. Esa es la razón por la que te hieren cuando te dicen que mientes. Lo que menos quieres es que te traten de farsante, por eso eres muy cauteloso con tus sentimientos. Otra cosa que también te hace sentir muy mal es cuando se atreven a decir que eres lento. No lo eres, la pereza ni siquiera está incluida en tu vida, es sólo que te gusta ser metódico y no haces las cosas al aventón. Si el otro no es capaz de entender que no ignoras los detalles es su problema.

Géminis

En el momento que compartes con un Géminis, te das cuenta de que es un signo muy inteligente, su conversación salta de un tema a otro, porque conoce de todo. Para absorber información nadie le gana. Así que cuando insultan su inteligencia se siente muy mal, es como poner en duda todo el camino que lleva recorrido. No habla solo por hablar, tiene argumentos. Otra cosa que detesta y que también lo hiere es escuchar eso de que es una mariposa social. Géminis, está cansado de lidiar con gente que minimiza su nivel de compromiso, porque piensan que en poco tiempo se aburrirá y se marchará. Si Géminis te promete lealtad no dudes de que va a cumplir.

Cáncer

No lo puede evitar, Cáncer, tiene algo en su interior que le ayuda a conectar de una manera sobrenatural con el otro. Sabe cuando estás triste, enojado, feliz, no intentes disimular, porque igualmente hará todo para cuidarte. Es por eso que le duele mucho cuando rechazan su compañía y sus consejos. Definitivamente, minimizar su iniciativa lo rompe. De hecho, otra cosa que hiere a Cáncer es cuando dicen que es demasiado necesitado. No pueden juzgar su manera de amar sólo porque es muy sensible y amoroso. Si tú no sabes querer bonito entonces deja que Cáncer lo haga, porque no está haciendo nada malo.

Leo

Un Leo tiene palabra, no es de los que anda por ahí prometiendo la Luna a todo el que se cruza en su camino. Es un ser lleno de generosidad y lealtad, si te dice que estará contigo en las buenas y en las malas, así será. Sin embargo, lo que lo hiere es que se aprovechen de eso, que se acerquen a él sólo cuando necesitan que les resuelva la vida. Leo, no es tonto, no intentes verle la cara, porque quiere relaciones recíprocas. Otra cosa que le duele es sentirse ignorado, no es que quiera ser el centro de atención todo el tiempo, pero no se vale que lo dejen a su suerte cuando él siempre está ahí. No es que sea exigente, quiere a su lado a la gente que sí vale la pena.

Virgo

A ver, Virgo, puede entender que no compartas su manera de ver la vida, pero eso no quiere decir que va a permitir que critiques la suya. Es un signo que ama el orden, le gusta seguir una línea en todo y adora la pulcritud. Si llegas a invadir su espacio y no seguir las reglas, es como decirle que no valoras en absoluto todo su esfuerzo. De la misma manera, otra cosa que lo hace sentir herido es cuando son groseros sin razón alguna. Virgo, siempre trata de ser educado y no tiene problema en convivir, pero si le haces desaires y esperas que te responda con una sonrisa estás muy equivocado.

Libra

Es muy raro que Libra te trate con la punta del pie sin razón alguna, su empatía le impide que tenga ese tipo de comportamiento. Al contrario, pone las cosas en una balanza y siempre analiza a profundidad. Esa es la razón por la que se siente herido cuando lo tratan injustamente y lo juzgan mucho antes de conocerlo. Otra cosa que le parte el corazón es ver que sus grupos de amigos o familiares no son capaces de llevar la fiesta en paz. Libra, es demasiado armonioso, sueña con el día en el que pueda ver a todos los que ama disfrutando del momento, al menos, no haciéndose malas caras. Eso lo frustra, no entiende cómo no pueden poner el amor por delante.

Escorpio

Es cierto que Escorpio es un signo inteligente, fuerte y que no se deja manipular por nadie. Su carácter es temible, pero con sólo aquellos que lo lastiman, ahí sí vas a conocer su insensibilidad, porque no ve la razón por la que tenga que invertir tiempo en alguien que no lo valora. Lo que más le hiere es la mentira, descubrir que es parte de un secreto le quema el alma. Otra cosa que detesta es cuando ponen en duda su lealtad, no importa si lo dicen jugando, eso lo hiere, porque siempre intenta ser muy cauteloso. Escorpio, es desconfiado y por eso cuando alguien le cuenta algo hace lo que sea para no defraudarlo. Sabe lo que se siente ser traicionado y no será él quien lo haga.

Sagitario

El sentido del humor de un Sagitario no conoce límites, realmente tiene una facilidad para romper con la monotonía y hacerte olvidar la peor de las tristezas, aunque sea por un momento. Es un experto en robar sonrisas y es por ello que se siente herido cuando le dicen que sus bromas no son bien recibidas. No lo hace con la intención de ofender a nadie y el hecho de que lo excluyan duele. Otra cosa que puede herirlo es cuando se da cuenta de que sólo de su parte hay interés, cuando tiene que estar detrás de sus amigos para que puedan verse. Él es el que envía mensajes, el que se esfuerza en los detalles, el que está ahí cuando todo va mal, pero, ¿quién le da lo mismo?

Capricornio

Es muy complicado que un Capricornio se sienta ofendido por el comportamiento de alguien más, pero algo que le molesta es cuando lo empiezan a hacer menos. Ten en cuenta que es un signo al que no se le pasa nada, lo recuerda todo tal y como si lo estuviera viviendo en ese instante. Si quieres eliminarlo de tu vida sólo dilo, pero no juegues a eso de ignorarlo porque saldrá lastimado. Otra cosa que definitivamente odia es cuando hablan de él a sus espaldas, más que dolor le decepciona darse cuenta de que la persona a la que llama amigo resulta peor que uno de sus enemigos. Luego, no preguntes la razón por la que es tan reservado con sus emociones.

Acuario

Algo que Acuario valora por encima de todo es su autenticidad, es alguien que no está acostumbrado a seguir los parámetros de nadie, le da igual si encaja o no con el resto. Por ello, le duele cuando se esmeran en compararlo. Es diferente y lo sabe, no quiere ser mejor que nadie, ya bastante complicado es sólo ser. No está dispuesto a tolerar críticas que no pidió y mejor se aleja. Otra cosa que lo hiere es cuando no ve empatía en el otro, tal parece que él es el que tiene que adaptarse a su manera de pensar y ahí es cuando siente que minimizan su existencia, se aísla antes de que lo rechacen más.

Piscis

Un signo que no puede evitar que su creatividad hable por él. Es quien se inspira en todo lo que ve, siente, escucha. Piscis, tiene la intensidad en cada poro y le encanta. Es por eso que se puede perder en la música, la pintura y cualquier otro tipo de arte. Esa es la razón por la que se siente herido cuando menosprecian sus obras, porque ahí están plasmadas todas sus emociones. Otra cosa que le duele es que le digan temperamental, porque según ellos no sabe lidiar con sus altas y bajas. Es frustrante que el otro no sea capaz de ponerse en su lugar ni un segundo y que lo mejor que puede hacer es criticar y humillar. Sus problemas no son menos importantes sólo porque la otra persona los minimiza.