Estos son los números de la suerte de hoy martes 15 de febrero

La cita motivacional del día de hoy

"El pobre no es el que no tiene un centavo, sino el que no tiene un sueño". — Kemp.

Noticias Relacionadas El tigre en el horóscopo chino: significado y características

El proverbio chino de hoy

"Cuando un leopardo muere, deja su abrigo. Cuando un hombre muere, deja su nombre".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

5, 17, 21, 30, 36, 42

Tauro

3, 18, 25, 33, 41, 45

Géminis

7, 14, 26, 30, 37, 49

Cáncer

5, 13, 21, 32, 36, 44

Leo

6, 11, 24, 31, 40, 46

Virgo

3, 18, 25, 28, 33, 47

Libra

2, 19, 24, 37, 39, 43

Escorpio

5, 18, 21, 22, 36, 40

Sagitario

7, 12, 16, 23, 37, 44

Capricornio

5, 11, 14, 21, 30, 48

Acuario

2, 19, 23, 27, 36, 42

Piscis

5, 14, 21, 30, 35, 41.