Los signos del zodiaco que se destacan por sufrir por un amor imposible

A todos nos pasó al menos una vez: enamorarnos de lo inalcanzable. Pero hay signos del zodiaco que son los que más sufren por un amor imposible.

Aries

Este signo audaz, fuerte y aventurero tiene su talón de Aquiles: se caracteriza por perseguir a aquellos que no los quieren, y todavía no se dan cuenta. Los de Aries creen firmemente que si no están enamorados de ellos ahora, lo estarán en el futuro porque verán lo realmente especiales que son. Nada más alejado de la realidad.

Tauro

Los de Tauro están acostumbrados a obtener siempre lo que quieren. Sin embargo, ellos mismos descubren que obtener lo que quieren es aburrido después de un tiempo. Por ende, tienden a enamorarse de personas que posiblemente no puedan alcanzar. Su terquedad no los deja soltar, y tratarán de seducir a la persona que ni siquiera se da cuenta de que existen.

Escorpio

Los escorpianos vienen con tal sensación de confianza que es difícil para ellos pensar que alguien no los quiere. Nunca logran entender cómo el objeto de su deseo no los desea. Suelen intentar las conquistas una y otra vez. Pero una vez que captan la indirecta, se acaba la ilusión y, muy íntimamente, lo aceptan. Pero sufren.

Sagitario

Románticos y enamoradizos hasta la médula. Se enamoran rápida y profundamente hasta de las celebridades del cine, la tele y las redes sociales. Si los sagitarianos no logran tener algo, son capaces de formar un mundo fantasioso en el que sí lo logran.

Piscis

El amor es tan importante para los nacidos bajo el signo de Piscis que lo buscan en todos los lugares equivocados. Este signo realmente quiere estar enamorado par sentirse completos. No pueden vivir solos, dependen de otros y buscan el amor y el romance muy en serio. Por desgracia, son tan fervientes en su búsqueda del compañero o compañera perfecta que siempre tropiezan con quien extremadamente no es tan perfecto. La ironía es que no quieren herir, y eso en sí mismo atrae la idea de dolor y angustia en sus vidas.