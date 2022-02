¿Es saludable dormir la siesta?

Todos hemos dormido siesta alguna vez. Varias personas lo hacen diariamente, pero poco se sabe si éstas otorgan beneficios para la salud o por lo contrario, la perjudican. Es por eso, que la Dra. Evelyn Benavides, neuróloga de adultos, especialista en medicina del sueño, aclara y explica los pro y contras de hacer siesta:



Ventajas:



Las siestas son favorables siempre y cuando no duren demasiado, pues lo ideal es que no excedan los 40 minutos y que tampoco sean después de las 16:00 horas.



En los niños preescolares se recomienda una siesta posterior al almuerzo, si es que lo necesitan.



Algunas personas tienen el hábito de la siesta para que rindan en sus actividades diarias. Lo importante es que no exceda del horario y tiempo recomendado.





Desventajas:



Las personas que sufren trastornos del sueño, como insomnio, el hecho de dormir siesta provoca que las pocas horas que duermen se repartan durante el día, lo que puede aumentar el insomnio.



En adultos mayores no es tan recomendable, ya que tienen una necesidad de sueño menor que los más jóvenes, quitándole duración al sueño nocturno que es el que mas beneficios otorga.

En definitiva

Para que una siesta genere beneficios, no debe durar más de 40 minutos ni dormir después de las 16:00 horas. Los niños no tienen problema de hacerlo posteriormente al almuerzo, mientras que no es recomendable en los adultos mayores.