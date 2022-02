Estas son las necesidades que tienen los perros

El perro es un animal que, al igual que cualquier otro ser vivo, tiene una serie de necesidades básicas que deben ser cubiertas para que crezca sano. En gran medida, el mundo de hoy se debate entre dos posturas frente a la relación que tenemos con los perros: o se tiende a humanizarlos, o se tiende a negar el cariño y el contacto social como beneficiosos para el desarrollo del can.

Cuando hablamos de las necesidades básicas de un perro, seguramente lo primero que piensas es en el alimento y un techo, ¿pero el cariño y la protección, por ejemplo, también son imprescindibles? En el siguiente artículo te lo contamos, te enseñamos cuáles son las necesidades de un perro y cómo satisfacerlas.

¿Los perros tienen necesidades?

Quizá pienses que adoptar un perro es simplemente ponerle cada día un recipiente con comida y sacarlo a pasear de vez en cuando, pero la verdad es que convivir con una mascota incluye diversas responsabilidades, pues el perro tiene necesidades que deben ser cubiertas por ti.

No te asustes, esto no significa que tener un animal de compañía sea algo que te agobie, sino que, antes de adoptar, lo ideal es que estés al tanto de todo lo que tu perro necesita para que así comprendas la responsabilidad que tienes como tutor y, al mismo tiempo, analizar si cuentas con los recursos para poder satisfacerlas. Comida, agua y una cama son elementos esenciales para el desarrollo de tu perro, pero también necesita otros que, tal vez, no te imaginas lo importantes que son para que lleve una vida saludable y equilibrada. Con respecto a esto, la adiestradora canina y máster en Psicología Linda Michaels ha creado una pirámide con las necesidades del perro, te la detallamos a continuación.

Necesidades básicas de un perro para su salud

Las necesidades biológicas de un perro abarcan todos los elementos imprescindibles para mantener su cuerpo sano.

Alimentación

Comida de calidad, acorde a su actividad, edad y estado de salud es crucial para el buen desarrollo físico de tu perro. En el mercado existen opciones, desde pienso seco hasta húmedo o semihúmedo, y es posible, incluso, que optes por preparar comida casera. Independientemente de la opción que elijas, los nutrientes proporcionados por el alimento deben ser los adecuados para tu perro de acuerdo a su edad, pues los cachorros, los adultos y los perros ancianos tienen necesidades nutricionales diferentes.

Por lo general, los perros adultos pueden ser alimentados de una a dos veces al día, mientras que los cachorros exigen mayor cantidad, de tres a cuatro comidas diarias. Vigila siempre las porciones de acuerdo a las características de tu perro y su actividad física; no olvides, además, servir la comida que será ingerida en el momento, en lugar de llenar el recipiente para todo el día, especialmente si sigues una dieta casera.

Cuando la alimentación es la correcta, el perro tiene energía para realizar sus actividades, el pelo se pone brillante, sus dientes se ven fuertes y se lo nota alegre y activo. Recuerda, además, evitar aquellos alimentos tóxicos para canes, como la cebolla, el chocolate o las bebidas alcohólicas, y limitar la ingesta de premios o golosinas.

Agua

Igual de importante que la comida es el agua, sobre todo en épocas calurosas y cuando alimentas a tu perro con pienso seco. De forma permanente debe existir un recipiente con agua fresca en un sitio de la casa de fácil acceso para el can.

A fin de evitar la formación de hongos, recuerda cambiar el contenido y lavar el recipiente una o dos veces al día, sobre todo porque al beber se llenará de saliva.

Casa y cobijo

Un espacio en el hogar con su cama y sus juguetes, mantas para el frío y el respeto a este espacio por parte de los otros miembros del núcleo familiar son cruciales para la salud del animal y, por ende, forman parte de las necesidades básicas de un perro. A este sitio puede acudir para descansar y también cuando quiere alejarse un poco de la dinámica del hogar. Vigila que sea fresco en verano y que esté resguardado de las corrientes de aire en invierno.

Ejercicio

Tener una rutina de ejercicio es crucial para la salud mental y física de tu perro. En función de tu ritmo de vida puede que se te complique esta parte, por eso, antes de adoptar un perro debes analizar si tendrás el tiempo para sacarlo a pasear o llevarlo al parque, pues todos los perros necesitan ejercitarse a diario.

Si ya tienes perro, es muy probable que lo saques durante el día para hacer sus necesidades, sin embargo, muchas veces se le dedica a esto solo unos pocos minutos, los necesarios para que el perro orine y defeque, y luego de vuelta a casa. Esto es un grave error, ya que el perro necesita, también, correr, caminar y tomar un poco de aire fresco, además de jugar. Intenta sacarlo entre media hora, para perros pequeños, y una hora para perros grandes e hiperactivos. Completa este tiempo de paseos con otros juegos, como perseguir la pelota, encontrar golosinas o juguetes dentro de la casa (sembrado), juegos de inteligencia, entre otros.

Cuando pasees a tu perro, recuerda siempre llevarlo con correa o pechera y asegurarte de que el lugar es seguro antes de soltarlo, para evitar que se pelee con otros animales, sufra un accidente o se pierda. Consulta este artículo para saber "Cómo pasear a un perro para evitar que tire de la correa".Por otro lado, si tu perro padece alguna enfermedad crónica, como artritis, problemas cardíacos, entre otros, consulta con tu veterinario sobre el ejercicio más adecuado y la frecuencia.

Aseo

Un baño mensual (o más frecuente, si vives en el campo y tu perro acostumbra a ensuciarse), cepillado de una a dos veces por semana, cortar sus uñas y permanecer atento a la limpieza de las orejas son rutinas cruciales no solo para que tu perro esté limpio, sino también para prevenir o detectar a tiempo la presencia de parásitos, entre otros problemas de la piel.

No puedes olvidar, además, la higiene bucal para satisfacer las necesidades básicas de tu perro. Adquiere un cepillo y crema dental para perros y acostumbra a tu amigo peludo a lavarle los dientes. Lo ideal es hacerlo diariamente, pero si se te complica mucho puedes limitarlo a unas cuatro veces por semana. El pienso seco también ayuda a mantener sanos los dientes, pues contribuye a remover la placa y cualquier objeto que pueda haberse incrustado en las encías. Revisa el artículo sobre "Diferentes formas de limpiar los dientes a un perro".

Atención veterinaria

Desde que es cachorro, tu perro debe recibir sus vacunas, así como chequeos médicos generales para detectar cualquier problema de salud a tiempo, además de la aplicación de productos antiparasitarios adecuados. Llevarlo al veterinario ante cualquier malestar también es parte de tu responsabilidad y forma parte de las necesidades básicas de un cachorro, perro adulto y anciano.

De igual forma, consulta con el especialista sobre el mejor momento para esterilizarlo, se trata de un proceso sencillo con muchos beneficios para su salud.

Necesidades emocionales de un perro

Los perros experimentan emociones y necesitan cubrir varias para crecer de forma sana y mentalmente estables. Sentirse seguros es una de ellas, e incluye tener un lugar de descanso en el que tu can pueda sentirse protegido, rodeado de personas que no lo dañarán y que sostienen una relación de amor y respeto con él.

La confianza en el tutor también es crucial y otra de las necesidades básicas de un perro, al igual que sentirse parte de la familia. Es importante no confundir esto con humanizar al perro, pues parte de su salud emocional incluye reconocer las necesidades emocionales que le son propias a su especie.

De igual forma, establecer las normas del hogar con todos los miembros y educar al perro es necesario, de esta forma evitas que el animal se confunda si uno de los miembros de la casa prohíbe ciertas conductas y otro las permite.

También es importante ayudar al perro a superar sus miedos, aunque sin presiones. Para ello, es necesario permitirle desde cachorro que explore, se enfrente a sonidos y olores diferentes de forma segura, con la compañía de un tutor amoroso y comprensivo que lo ayude a sentirse seguro en cualquier situación.

Asimismo, la salud emocional del perro amerita que no se tergiversen sus reacciones con los sentimientos humanos, darle tiempo para adaptarse a la rutina del hogar y los posibles cambios que se produzcan en esta, y estar atento a las causas de modificaciones en el carácter del animal.

Necesidades sociales de un perro

Una de las necesidades más básicas de un cachorro y adulto es la socialización. El perro es un animal social, por lo que desde cachorro necesita aprender a relacionarse con las personas, compañeros de su propia especie, niños y otros animales. Llevarlo a pasear al parque, invitar algunas personas a casa, dejar que los niños jueguen con él bajo tu supervisión para evitar accidentes, son actividades que le permitirán a tu perro socializar, permanecer tranquilo con personas ajenas al hogar y crecer emocionalmente sano. Consulta el artículo sobre "Cómo socializar a un cachorro" o "Cómo socializar a un perro adulto" en función de la edad del can que vas a adoptar.

De igual forma, afianza el vínculo entre ambos compartiendo juegos y momentos de diversión. Durante los juegos, aprovecha para enseñarle las órdenes básicas necesarias para que salir de paseo sea una experiencia grata.

El adiestramiento

Aunque no lo creas, el entrenamiento también es una necesidad básica del perro, sobre todo si tienes en cuenta que debe vivir en sociedad con seres humanos y quizá otras mascotas, por lo que establecer normas es crucial para una relación armoniosa.

En primer lugar, debes enseñarle los comandos básicos, como “quieto”, “siéntate”, “ven”, “toma”, entre otros, de esta forma podrás establecer comunicación con el perro en todo momento. En esta etapa, lo mejor es utilizar el refuerzo positivo, puesto que el sistema de recompensas (ya sea en forma de golosinas o mimos) es el que ofrece un éxito asegurado, pues incita a los perros a repetir la conducta deseada hasta aprenderla.

Con el adiestramiento le enseñarás a seguirte cuando lo llames, hacer sus necesidades en el lugar indicado, respetar a qué lugares del hogar puede o no acceder, entre otras cosas. Todo este proceso puede iniciarlo desde cachorro, siguiendo los consejos de este artículo: "Cuándo puedo empezar a educar a un cachorro". Y si adoptas un perro adulto, debes saber que nunca es tarde, por lo que también puedes iniciar su educación teniendo presente que la paciencia y la constancia serán tus mejores aliados.

También puedes entrenar a tu perro para buscar cosas, esquivar obstáculos u otros ejercicios más especializados que lo mantengan mentalmente estimulado, todo dependerá de su edad y la necesidad de actividad física que tenga. Lo más importante durante el adiestramiento es la compresión y la paciencia, los perros aprenden muchas cosas si se los educa de forma adecuada.