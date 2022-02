Portal energético del 2/2/22: ¿qué significa esta fecha y por qué es importante?

Los Portales Energéticos son energías universales que se dan en fechas claves por vibración numérica. Por eso, en ciertas fechas especiales y poco probables con patrones numéricos que se repiten, se cree que estos números nos estarían facilitando información sobre nuestro día a día.

El número 2 significa equilibro, sensibilidad e intuición

La energía se palpa en el ambiente durante este miércoles y es algo que los expertos en esoterismo no piensan dejar de escapar. La numerología hace que en este día sobrevuele una conexión energética y para sorpresa de muchos, esto tiene un importante significado. El día de hoy está marcado por un portal energético que tiene mucho que ofrecernos. Es un momento perfecto para confiar en nuestra intuición y dejarnos llevar.

Deberíamos prestar atención a todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y poner el foco en aquello que más nos llama la atención, porque es muy probable que esa sea la opción correcta. No te asustes si hoy pasa algo que llevabas tiempo deseando o si hay una noticia que te sorprende para bien. La numerología te puede tener algo muy especial reservado para el día de hoy.

Para entenderlo, es imprescindible que analicemos el número 2, que se repite hasta cuatro veces en esta fecha. El 2 es el número de la empatía, significa equilibrio, sensibilidad, intuición y dualidad. Además, te lleva a la parte más subconsciente de ti, donde se encuentran tus verdaderos deseos y atracciones. Este número nos invita a bucear dentro de nosotros sin miedo y a sorprendernos con nuestro verdadero yo, pero tampoco te confíes. No es un número que toma la iniciativa, por lo que eso tendrás que hacerlo tú.

Según las creencias esotéricas, este miércoles 2 de febrero del 2022 puede darse una conexión energética a través de la numerología.

Pues bien, el 2/2/22 marca un portal energético, por eso, es el mejor momento para confiar en nuestra intuición y poner total atención en los acontecimientos que sucederán a lo largo de esta fecha.

¿Qué nos dicta un Portal Energético?

Que es momento de confiar en uno mismo; que tomemos nuestro poder; que escuchemos nuestro corazón; que no retengamos ninguna emoción y dejemos de mentirnos a nosotros mismos; que soltemos nuestras limitaciones y miedos.

Este 2 de febrero, la sensibilidad de todos va a estar muy a flor de piel de todos, vamos a querer brindar protección.

Al número 2, por mayor repetición, se le da un lugar importante. Además, su energía de dualidad tiene connotación mental y representa la polaridad, el aspecto subconsciente y lo femenino.

Seguramente este día te sientas más sensible que nunca y es el momento de escuchar estas emociones que tienes en tu interior y empieces a poner límites a aquellas cosas que no estás dispuesto a aguantar.

Arriésgate, la suerte hoy estará de tu lado

Además, la numerología nos explica que dentro de este día es posible que encuentres contradicciones en tus pensamientos y que obstáculo que otro para ponerte a prueba. No te asustes, porque también sentirás que probablemente hoy estés más sensible de lo normal, pero puedes aprovecharlo. Escucha tus emociones y pensamientos y lánzate a poner límites a todo lo que no quieres tener en tu vida.