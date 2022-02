Los signos del zodiaco que se destacan por desconfiar en el amor

Hay personas que saben llevar el amor mejor que otras. Algunos se abren sin ningún tipo de miedo, pero otros no están dispuestos a que jueguen con su corazón.

Si quieres saber cuáles son los signos que desconfían por completo del amor, solo tienes que seguir leyendo:

Géminis

Géminis es una persona que no tiene miedo a enamorarse y vivir en una relación, pero a menudo se agobia cuando empieza a conocer a alguien porque no sabe si es la persona adecuada con la que comprometerse. Es una persona súper curiosa, divertida e inteligente, siempre tiene ganas de experimentar y descubrir el mundo que le rodea sin ningún tipo de restricciones, por lo que incluso si tiene sentimientos fuertes por una persona, se mostrará escéptico sobre si lo que siente es amor o si hay algo mejor por ahí.

Géminis está abierto a todo, por lo que no excluye el amor de su vida por completo, pero no se compromete con facilidad. Primero tiene que analizar todo bien para meterse en una relación de lleno porque ya ha sufrido mucho y no está dispuesto a sufrir ni una sola vez más.

Virgo

Virgo es una persona a la que le gusta tenerlo todo bajo control. Si hay alguien que analice todo lo que pasa a su alrededor a la perfección, esa persona es Virgo. Es una persona reflexiva, paciente, inteligente e increíble, le encanta hacer las cosas bien y por eso se toma todo el tiempo que necesita para hacer lo que tenga que hacer.

No quiere perder el tiempo, y aunque cree en el amor, le cuesta creer que alguien estará a su lado sin defraudarlo. Si Virgo encuentra a alguien que esté tan comprometido con dar lo mejor de sí mismo y trabajar en la relación como él, entonces podría estar abierto a abrazar el amor y darle una oportunidad, pero no es tonto y sabe que eso va a ser casi misión imposible. Virgo es una persona muy selectiva, no se entrega a cualquiera.

Escorpio

Escorpio es considerado uno de los signos más sensuales de todo el zodiaco. Es una persona súper pasional, le encanta jugar con fuego y quemarse porque le atrae demasiado lo prohibido. Sabe perfectamente que puede vivir momentos de pasión inolvidables sin la necesidad de estar en una relación amorosa, y eso, lo aprovecha al máximo.

A Escorpio le encantaría sumergirse en una relación que le dé todo lo que necesita, pero la vida le ha enseñado que hay muy pocas personas en las que pueda confiar de verdad. No abandona la esperanza de encontrar a la persona ideal, pero le llevará mucho tiempo abrirse y entablar una relación real porque no está dispuesto a ser traicionado ni una sola vez más.

Capricornio

Capricornio es leal a más no poder, pero también tiende a pensar en negativo. A la gente le parece el signo más pesimista de todo el zodiaco, pero la realidad es otra bien distinta. Capri es una persona que tiene los pies en la tierra y prefiere ser realista a hacerse ilusiones y luego llevarse el golpe del siglo. No se opone a entablar una relación, pero tampoco puede evitar anticiparse a todas las cosas que podrían salir mal.

Sabe que el amor puede funcionar si encuentra a alguien que se esfuerce porque una relación es cosa de dos, pero está harto de tirar siempre del carro. Capri es una persona que no suele dar su brazo a torcer por lo que, si cree que no es el momento adecuado de abrirse al amor, no lo va a hacer. Da igual si es la oportunidad perfecta, si no lo tiene claro, no lo va a hacer.