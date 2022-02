Consultá el horóscopo chino del martes 22 de febrero

Consultá todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/10 En el ámbito laboral tendrás en mente pedir una reducción de jornada por unos cambios que tienes pensado hacer, cuando tengas las cosas clarar no dudes en ponerlos en marcha.

Noticias Relacionadas Este es el tipo de novia o novio que eres, según tu horóscopo chino

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/11 En el amor si tienes pareja estaréis en un momento muy bonito de la relación, posiblemente habléis de ampliar la familia.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/12 Estarás lejos de tu entorno y eso te entristecerá, te habrás levantado cabizbajo y desearías tenerlos cerca para pasar un buen rato juntos.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/13 En el tema económico todo estará bien, tu economía te permitirá realizar alguna escapada pronto y sin tener miramiento en qué gastas, disfruta ahora que puedes.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/14 En el ámbito laboral las cosas estarán sucediendo tal y como esperabas, por ahora habrás conseguido las proposiciones que tenías y estarás feliz por ello.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/15 En el amor si llevas mucho tiempo con tu pareja será mejor que no caigas en la monotonía porque podría romperse la relación. Con la familia todo bien.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/16 Pasarás un día totalmente opuesto al que esperabas pero será diferente y divertido, deberás plantearte hacerlo más veces.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/0317 En el tema económico te darás algún capricho hoy pero tendrás tus movimientos controlados, todo en la cuenta te cuadrará.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/18 En el ámbito laboral estarán contentos con tu rendimiento y te lo harán saber, te esforzarás mucho y sacarás a relucir tu ingenio a la hora de realizar tareas creativas.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/19 En el amor si no tienes pareja esperarás reencontrarte con alguien del pasado, no tengas mucha esperanza por si no vuelve tan pronto como esperabas.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/08 Te levantarás bajo de energía y deberás hacer algo para activarte, a medida que pasen las horas te sentirás mejor pero deberás mejorar tu vitalidad.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09 En el tema económico estarás pasando un pequeño bache pero deberás estar tranquil@ porque no será nada que no puedas solucionar, ten paciencia.