Horóscopo: se viene una semana para empezar la renovación

Damos la bienvenida al mes de Piscis, la energía cambia y sentiremos un impulso especial por la presencia de Júpiter, en especial esta semana podremos acercarnos un poco más hacia un sueño, sanar y hacer crecer relaciones de pareja.

Aries 21/3 al 20/4

Fue tiempo de manifestar tu voluntad y ahora verás por qué. Esta semana la visita de Cupido tendrá sus resultados y ahora sí podrás ver quiénes son tus socios. Sin embargo, la vida tiene ritmos y es muy probable que tú seas quien no esté dispuesto a avanzar por ahora. Aclarate y decide.

Tauro 21/4 al 21/5

Has estado bravo, Tauro, el toro manso que suelen ser ha estado guardado y hay varias cosas en tu mundo afectivo que has estado ordenando. Esta semana toda tu atención estará puesta en el futuro y no sólo como intención, sino como conciencia del cambio concreto que quieres.

Géminis 22/5 al 21/6

La ayuda que recibiste de los astros la semana anterior no se ha acabado y ahora sentirás un gran impulso a definir responsabilidades y etiquetas en lo que respecta a tu trabajo y al estatus de tu pareja. No cedas frente a la presión del otro, se valiente y define bajo tus reglas.

Cáncer 22/6 al 23/7

Semana de grandes acuerdos en términos de amor y sociedades. Nada quedará al azar para tí esta semana. Se inicia un gran periodo de ajustes legales, no dejes que te domine la vagancia como excusa ni el miedo a perder el afecto del otro. Sé sincero y proactivo.

Leo 24/7 al 23/8

Sembrar para cosechar y ver debajo del agua, esas son las lecciones que te ha estado dando el universo. Dicen que más vale prevenir que curar, el desafío es no confundir ese movimiento con cobardía. Esta semana sabrás identificar y eliminar lo que te duele.

Virgo 24/8 al 23/9

No es simple descubrir lo que deseas, son gente compleja los virginianos. Habitan el mundo de las ideas tan real como lo hacen en el mundo material. Es por eso que comprenderte y ordenar tu corazón es sólo una tarea que tú puedes hacer. Se abren puertas para sociedades.

Libra 24/9 al 23/10

Recuerda que el cuerpo habla y es sabio y principalmente su sabiduría nos señala lo que nos esclaviza, lo que nos hace mal. Date tiempo toda esta semana para poner atención a los malestares, pero también al bienestar corporal que sientes. Descubrirás secretos que te ocultas a ti mismo.

Escorpio 24/10 al 22/11

Crecer, Escorpio, esa ha sido la lección que estás experimentando y comprender que no siempre viene de la mano del dolor es difícil para tí. No te vuelvas fan de tu resiliencia, no siempre es necesario sufrir para superar obstáculos. Conecta con lo fácil y busca opciones.

Sagitario 23/11 al 22/12

Recuerda que puedes estar cayendo en una trampa por actuar desde la necesidad. Pon freno a tus planes y observa con detalle realmente qué es lo que estás buscando y para qué lo quieres alcanzar. Mantén en silencio tus planes y define tus bases internas.

Capricornio 23/12 al 20/1

Y continuamos con el destape de Capricornio, no simplemente fue el año pasado de cambios. Esta semana verás el inicio de nuevas opciones que te traen este mes y cómo eso afecta a tu vida. Recuerda que por ahora es conveniente que tengas varios caminos abiertos.

Acuario 21/1 al 19/2

El amor, el amor. La luna llena recién pasada te demostró hacia quien late fuerte no sólo tu corazón sino que todo tu mundo. Debes aceptar que es una ocasión especial en tu vida, que eres otro y estás buscando mucho más que sólo un amor. Es hora de establecerse.

Piscis 20/2 al 20/3

¡Bienvenido a tu mes! Sin duda esta semana podrás ver la antesala de este gran año que traerá la culminación de proyectos y de etapas de vida. Debes ir preparándote para dejar atrás muchas cosas. No creas que la nostalgia es el único camino. Abre tus perspectivas y deja que se inicie lo nuevo.