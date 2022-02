Principales características de cada uno de los signos del zodíaco

PISCIS

Piscis es de todos los signos el que menos probabilidades tiene de traicionar a nadie. Es sin duda el más gentil de todo el zodiaco e incluso puede ser un poco crédulo, por lo que es probable que sea él o ella la víctima perfecta de una traición. Piscis es muy sensible al mundo y a la forma en que las personas le tratan, lo que contribuye a su capacidad empática. Es muy difícil que trate mal a alguien porque odia ser la fuente de incomodidad de otra persona.

VIRGO

Virgo es leal y amable por naturaleza, no es del tipo de persona que apuñalada a nadie por la espalda. A menudo son demasiado críticos consigo mismos y se esfuerzan mucho para superarse a nivel personal. Este es un signo de los más conscientes del zodiaco, saben perfectamente lo que hacen en cada momento y cómo tratan a los demás. Esta cualidad lo hace menos propenso a traicionar a cualquier persona querido por el/ella y tampoco a nadie que no le toque el corazoncito.

CÁNCER

Cáncer es un signo leal, emocional y comprensivo y al igual que Piscis su sensibilidad le impide la sola idea de traicionar a nadie. Aunque no lo parezca, al cangrejo del zodiaco se le salen las lágrimas cada vez que se siente lastimado y no hará a nadie lo que no quiera para si mismo/a. Cáncer es cariñoso y protector y prefiere cuidar de las personas que quiere que destruirlas, es más, esto ni siquiera se le pasará por la cabeza.

TAURO

Los nacidos bajo el signo de Tauro son muy nobles, pero también muy testarudos e intransigentes. El toro del zodiaco no pretende joder a nadie porque sí, pero ojo, que nadie se meta con su comida porque entonces sale a la fiera oculta que tiene dentro. Es probable que Tauro no pegue una puñalada con cuchillo por la espalda, pero si puede utilizará sus armas para que no toquen lo que es suyo. Trabaja duro para lograr una calidad de vida y con eso nadie se mete.

LEO

Leo es generoso y muy empático, pero a las malas se convierte en alguien egocéntrico y arrogante. Este signo es incapaz de conspirar contra nadie conscientemente porque sus principios y moral se lo impiden, pero donde las dan las toman y Leo puede tomarse la justicia por su mano. Si alguien se la hace se la paga de una u otra manera, quizás no sea necesario cagarse las manos, pero en cuanto tenga oportunidad ejercerá su dominio para dar donde más duele al otro.

ACUARIO

Acuario es un signo que suele huir de la expresión emocional, por lo que es probable que tenga una personalidad pasiva-agresiva. Puede ser muy tranquilo/a en apariencia, pero si le hacen daño sale su verdadero temperamento y se convierte en alguien intransigente. La combinación de todas estas características aumenta la posibilidad de que en un momento dado traicione. Si alguien se pasa de la raya desconectará de sus sentimientos hacia esa persona y buscará la forma de cobrárselas.

LIBRA

Las personas nacidas bajo este signo suelen ser bastante indecisas y en ocasiones prefieren guardar rencor a afrontar el problema. Este sentimiento tan negativo será el caldo de cultivo para una posible traición. Si lo empujan demasiado Libra podrá desprenderse de sus sentimientos y cobrar venganza. Es cierto que es poco probable que lo haga si no le dan una buena razón, pero si se la dan cogerá el cuchillo y romperá la hoja solo para dar una buena lección.

ARIES

Aries siempre lo dice, a las buenas es un cacho de pan, pero a las malas será mejor no toparse con él/ella. Cuando está dolido puede ser impulsivo e incluso agresivo verbalmente, si alguien daña su tierno corazón será capaz de pisotear a quien quiera que sea. Aries está siempre orientado a cumplir sus objetivos y si le llevan al límite realizará su traición y al contrario que otros signos no se sentirá mal por ello. El que la hace la paga y estará feliz cuando consiga cumplir su cometido.

ESCORPIO

A menudo Escorpio es desconfiado y reservado, en cuanto a guerras abiertas este signo tiende a ser uno de los más evitados del zodiaco. Escorpio a las malas puede ser intolerante y resentido/a y además es bien conocido por su apetito de venganza. A las personas que se atrevan a hacerle la puñeta que se preparen porque la devolverá multiplicada por diez y no es broma. El escorpión del zodiaco no traiciona porque sí, pero si van a por el/ella no sólo traicionará, sino que se asegurará de dejar en el subsuelo a quien se lo merezca.

CAPRICORNIO

Los nativos del signo Capricornio suelen ser personas implacables, condescendientes y orientadas a objetivos. Pueden lastimar sin querer por el simple hecho de anteponer sus metas a sus lazos emocionales con las personas. Esto no es nada personal, simplemente son daños colaterales generados por su existencia. Capri es incapaz de traicionar a alguien conscientemente, pero puede que alguna vez haya alguien cerca de su órbita que pague los platos rotos de su obcecación por algo.

SAGITARIO

Sagitario a menudo carece de paciencia, es impulsivo y se aburre rápidamente. Este signo tiene serios problemas para comprometerse en algunos aspectos y en consecuencia termina rompiendo algunas promesas y con ello traicionando. Valora su libertad por encima de todas las cosas y quiere tener el control de todo, es quizás por esto que traicionará a quien de alguna manera le roba su espacio para respirar. Lo bueno de Sagi es que todo tendrá una explicación después de todo…

GÉMINIS

Las personas nacidas bajo el signo de Géminis suelen ser impulsivas y llegar a ser algo frívolas. Si alguna vez llegan al punto en el que necesitan decidir si luchar por sus relaciones o huir probablemente huyan. Géminis es incapaz de matar ni a un mosquito, pero su lengua afilada y la manera cruel en que es capaz de traicionar a alguien con tal de tomar aire es brutal. Puede ser muy dulce cuando quiere, pero también puede quebrar el corazón del más fuerte.