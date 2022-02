¿Que quiere decirte tu gato cuando levanta el lomo?

Cuando llegamos a casa después de un día de trabajo o porque simplemente hemos estado muchas horas fuera, los gatos suelen acercarse a la entrada para recibirnos y dependiendo del gato maúllan un poco más o menos.

Probablemente, en ese momento te acercas y te agachas para acariciarle la cabeza y casi de manera instintiva vas acariciándole la columna vertebral. Es casi una manera natural de acariciarlos como cuando leemos un libro de izquierda a derecha. Lo curioso es que cuando llegas a la parte del lomo, la que se encuentra más cercana a la cola, comienzan a levantarlo.

Esto lo hacen ellos de manera instintiva también y es una manera de demostrarte que se sienten cómodos y seguros contigo. Por lo tanto, a su manera te están diciendo: Bienvenido. Cuando los gatos arquean el lomo, dejan al descubierto sus genitales que son una parte esencial para la reproducción y no deja de ser un punto vulnerable.

Así que ahora ya sabes que cuando tu gato arquea el lomo es porque le gusta verte y se siente seguro a tu lado.

¿Qué pasa si no arquea el lomo?

No pasa nada. No son cuestiones definitorias. Los vínculos con los gatos se construyen y puede ser que al principio tu gato se sienta inclinado hacia ti, pero no en la medida como para levantar el lomo. Sin embargo, si sigues fomentando el cariño hacia el felino, es probable que lo acabe haciendo. Al final no se trata de que levante el lomo sino de establecer una buena relación con el gato que tendrá como consecuencia este tipo de gestos.

También es cierto que los gatos, dentro de sus grupos, suelen escoger a un individuo por encima de los demás. Esto también ocurre con los humanos y es por eso que es posible que no levante el lomo contigo, pero sí con otro individuo de la casa o viceversa.