Covid: ¿Por qué algunos pacientes sufren síntomas de larga duración?

Los científicos coinciden en que muchas de las personas que contraen el Covid-19 son asintomáticas o se recuperan después de unos cuantos días. Existe, sin embargo, un pequeño grupo, que la OMS (Organización Mundial de la Salud) estima entre el 10 y el 20 por ciento de la población infectada, que experimenta síntomas prolongados de la enfermedad.

La gran incógnita es cuáles son las causas por las que esta minoría desarrolla síntomas que pueden durar varios meses después de haberse infectado.

Un grupo de investigadores identificó cuatro factores biológicos que podrían ayudar a predecir si una persona desarrollará síntomas prolongados de covid.

Los resultados de esta investigación, en la que participaron expertos de varias instituciones, entre ellas la Universidad de Washington y el Swedish Medical Center en Seattle, se acaban de dar a conocer en la revista Cell.

El estudio está basado en el seguimiento que se hizo durante dos a tres meses a 209 pacientes infectados por covid. La mayoría experimentó síntomas como fatiga, dificultad para respirar y confusión mental.

Uno de los factores identificados en el estudio es el nivel de coronavirus RNA detectado en el torrente sanguíneo del paciente, a principios del contagio. Esto sería un indicador de la carga viral que tiene la persona en su organismo.

Presencia de autoanticuerpos

Otro factor es la presencia de ciertos autoanticuerpos que de manera errónea atacan los tejidos en el cuerpo como lo hacen cuando el paciente sufre de enfermedades crónicas como el lupus y la artritis reumatoide. Este parece ser el factor más importante porque se encontró en dos terceras partes de los casos estudiados.

Un tercer factor es la reactivación del virus llamado Epstein-Barr que infecta a la mayoría de las personas, por lo general cuando son jóvenes, y después queda latente.

Por último, los investigadores descubrieron que la diabetes 2 es una de las principales enfermedades que desencadena el riesgo de padecer síntomas prolongados de Covid.

De acuerdo con los autores del estudio, sus hallazgos podrían sugerir formas para prevenir o tratar algunos casos de pacientes con síntomas prolongados de covid, entre ellas la administración de medicamentos antivirales, tan pronto como se diagnostique que una persona se ha contagiado.

El doctor Steven Deeks, profesor de medicina en la Universidad de California en San Francisco, quien no participó en la investigación, declaró al diario The New York Times, que el estudio es “el primer intento sólido de encontrar algunos mecanismos biológicos del covid prolongado”.

Sin embargo, tanto él como otros expertos han advertido que los hallazgos del estudio están todavía en una fase exploratoria y se necesitan más investigaciones para confirmar los resultados.