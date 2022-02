Todos los beneficios que el café le puede dar a tu jardín

Seguramente habrás notado que, en el último tiempo, muchas cafeterías disponen bolsas de café usado para que los clientes puedan retirarlas de forma gratuita y llevarlas a casa. Los amantes de la jardinería y quienes conocer de todos los beneficios que este material le puede aportar al jardín, han abrazado esta costumbre con mucha alegría.

Como ya se ha indicado en varias ocasiones, uno de los problemas ambientales más graves a los que se enfrenta la humanidad es al exceso de basura que se produce. Por eso, es que desde muchos sectores se busca concientizar acerca del reciclaje y otras actividades muy simples que permitan reducir los desechos.

Quienes tienen jardines, huertas o simplemente unas macetas en el balcón pueden encontrar grandes beneficios en este movimiento reutilizando resto de frutas, verduras o otros alimentos para fertilizar, desinfectar o embellecer las plantas.

Beneficios del café en el jardín

El café de grano molido puede ser utilizado de diferentes formas en tu jardín. Recuerda utilizarlo siempre una vez que esté frío y, en algunas ocasiones, también necesitarás secarlo.

Cuidar las plantas del clima

El mulching o mantillo es una técnica con la que podemos ayudar a las raíces de una planta a no sufrir del frío extremo o del calor, también ayuda a impedir el crecimiento de las malezas. Se trata de colocar una capa gruesa sobre el sustrato.

La única precaución que se debe tener es de rastrillar asiduamente para que la superficie continúe permitiendo la decantación del riego. Para que evitar esta tarea también se puede mezclar con hojas secas trituradas o yerba mate seca.

Fertilizar los suelos

Los posos de café son ricos en nitrógeno, potasio, fósforo y otros micronutrientes que son muy beneficiosos para la tierra y permiten que esta se airee. Simplemente debe espolvorearse o mezclarse con la tierra.

Ahuyentar gusanos, caracoles y babosas

Una capa fina de café molido o de restos o posos de café puede ayudar a mejorar el suelo de tu jardín, pero además la composición natural del café se combina para hacer de barrera para las babosas, ya que no será fácil para una babosa, gusano o caracol desplazarse sobre una superficie de café molido. Resulta efectivo colocarlo formando un círculo alrededor de la planta.

Si tienes problemas de babosas en tu jardín, el café molido como ves será tu gran aliado porque, además, la cafeína es tóxica para las babosas por lo que no intentarán acercarse a tus plantas ni a tu hogar. Puedes utilizar café molido para ponerlo alrededor de tus plantas. Pero te aconsejamos que no utilices una capa espesa de los posos de café porque se podrían compactar y crear una corteza sólida que no permitiría que el aire o el agua entrase a las raíces para que la planta viva. Lo ideal es utilizar una fina capa de café molido.

Alimentar a las lombrices del compost

Obtendremos un compost más rico si agregamos lombrices y, entre otros nutrientes, las alimentamos con los posos de café. Todos sabemos que las lombrices son bienvenidas en los jardines porque son realmente necesarias para trabajar la tierra. A las lombrices les gusta el café pero siempre y cuando haya poca cantidad, si te pasas de la raya las lombrices podrían morir porque no podrían digerir bien tanta acidez del café. No pongas más de una taza pequeña de café a la semana a la tierra de tu jardín, para que las lombrices sobrevivan no tengas tentación de echar más café a la tierra de tu jardín.