Consulta el horóscopo chino del sábado 5 de febrero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10/22

Si juegas bien tus cartas, podrás convertir lo que estás recogiendo psíquicamente en un esfuerzo creativo exaltado. Las emociones y las imágenes que fluyen en tu cerebro pueden ser oscuras.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11

Alguien en tu lugar de trabajo de repente podría encontrarte muy atractivo y no esconderlo hoy. La forma en que responda, por supuesto, depende de ti.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12

Te sientes invencible, como si pudieras hacer cualquier cosa. Disfruta de esta abundancia de energía, porque es ciertamente inusual. Ten cuidado de no exagerar.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13

Si sientes que estás tratando de empujar una clavija cuadrada en un agujero redondo, probablemente tengas razón. Ya sea que tengas dificultades personales o profesionales.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14

Si a menudo ayudas a personas necesitadas o si formas parte de tu profesión, este día sacará a la luz ciertas ideas. Necesita tomarte el tiempo regularmente para cuidarte.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15

Hoy está lleno de posibilidades. ¡Podrías enamorarte a primera vista, o al menos conocer a alguien que capte tu interés! Debes sentirte especialmente cariñoso, apasionado y ansioso.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16

Hoy pueden surgir dudas sobre ciertos conceptos espirituales que has abrazado durante mucho tiempo. No dejes que esto cause una crisis. Simplemente podría ser una parte normal de tu crecimiento interior.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17

Este podría ser un día bastante intenso para ti. Tu mente está llena de argumentos para las novelas que desea escribir e ideas para optimizar la producción en el trabajo.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18

Este será un día maravilloso, ya que todo el mundo parece estar de buen humor. Tú y tu pareja romántica, en particular, se sienten especialmente unidos y conectados hoy.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19

Este será un día bastante ocupado para ti. y es probable que ames cada minuto de él. Puedes esperar conocer a muchas personas a medida que avanzas en tu día.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20

Tomar decisiones hoy es casi imposible para ti. Es por eso que debes dejarlos a otra persona. Camina con tu pareja para que no tengas que pensar realmente hacia dónde vas.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21

Tus habilidades físicas, psíquicas o intuitivas naturales podrían sufrir un cortocircuito hoy. La interferencia de las mentes de otras personas podría nublar los problemas, y esto no te hará ningún bien.