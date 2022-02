Covid-19: cómo influye el clima en el aumento de los contagios

El clima interfiere en los contagios del coronavirus. Así lo determinó una nueva investigación publicado en The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Tal como explicaron los especialistaslas condiciones climáticas, meteorológicas y ambientales no son las principales causas de la pandemia. Sin embargo factores como la temperatura, la humedad, la calidad del aire y la luz ultravioleta pueden influir en la propagación del virus del SARS-CoV-2 que causa el coronavirus.

Al respecto en el estudio señalaron que la transmisión del Covid-19 puede aumentar estacionalmente por la temperatura y la humedad. De esa manera se incrementa en diferentes épocas del año y en diferentes regiones.

La mirada de los expertos

Sobre la duración del virus, el doctor Antarpreet Jutla, uno de los autores del estudio en la Universidad de Florida, aseguró a The Washington Post que creen que el coronavirus puede volverse endémica. En ese sentido explicó que permanecerá en la población humana pero habrá picos en función de donde las personas se encuentren. Luego agregó que la “severidad de los picos se definirá por qué tan fría es la temperatura y qué tan cálida es la temperatura”.

Al respecto puntualizó que habrá que diseñar las estrategias de intervención o mitigación en función del entorno en el que vivimos. Además aclaró que “los ambientes más secos en las regiones más frías provocan la evaporación del agua y el tamaño de las partículas más pequeñas, lo que permite que el virus flote en el aire por más tiempo”.