Tres signos del zodíaco que se enamoran este domingo 6 de febrero

Lo que hace que este tránsito, la Luna en cuadratura con Mercurio, sea tan importante es que nos brinda la capacidad de discernir la realidad de la fantasía, y si bien eso puede parecer obvio, para muchos, la fantasía es lo que mantiene viva a la gente... incluso si lo que están experimentando es una verdad falsa

En el amor, muchas personas se conforman con menos de lo que realmente quieren y terminan fingiendo toda la relación, hasta que se desmorona. Cuando esto sucede, a veces las personas renuncian al amor... simplemente no pueden confiar en que alguna vez funcionará para ellos, por lo que se retiran del mercado, prometiendo que no volverán a enamorarse nunca más.

Sin embargo, durante la cuadratura de la Luna con Mercurio, muchas personas revocarán su licencia de "No me aman" y se rendirán ante el amor que está frente a ellos. Esto es cuando las personas que no se enamoran, se enamoran locamente, y les gusta.

Tauro

Aquí vas de nuevo, Tauro, haciendo eso que te prometiste a ti mismo que nunca volverías a hacer : enamorarte . Vaya, es ese momento, y durante la Luna en cuadratura con Mercurio, vas a estar trabajando con un diálogo interno entre tu cabeza y tu corazón.

Tu cabeza te dice la misma vieja historia: el amor apesta: no te molestes. Mientras, tu corazón dice go-go-go porque de repente no puedes imaginar la vida sin la persona de la que recientemente te has permitido enamorarte.

Sabes que amas mucho, simplemente no habías tenido en mente que te enamorarías tanto... pero lo haces, Tauro. El 6 de febrero puede comenzar un nuevo capítulo en la historia de tu vida amorosa.

Géminis

Ya has permitido que tu experiencia personal con el amor te convierta en alguien que prácticamente se niega a 'enamorarse' , porque aunque SÍ crees en el amor, lo encuentras demasiado peligroso para acomodarte cómodamente.

Eso es, por supuesto, hasta que una persona muy especial se cruza en tu camino, te llama la atención y se tambalea en tu corazón.

Sí, te está pasando a ti, Géminis, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Luna cuadratura Mercurio tiene tu nombre en su lista, y su máxima prioridad en lo que a ti concierne es que vuelvas al juego del amor para que puedas tener la experiencia de una manera muy positiva. Estás despierto.

Piscis

Si alguna vez te has sentido realmente en conflicto antes, la Luna en cuadratura con Mercurio se asegurará de que lo que sientas alrededor del 6 de febrero de 2022 se lleve la palma proverbial, en términos de sentimientos en conflicto. Esto significa que si bien sabes que enamorarse es probablemente una idea terrible, especialmente en esta etapa de tu vida (puedes estar casado o en una relación comprometida).

Sin embargo, el corazón quiere lo que quiere el corazón, y la mente siempre obtiene el final crudo del trato aquí. No obstante, seguirás ese viejo corazón tuyo y terminarás enamorándote de alguien que realmente se ha enamorado de ti, finalmente.