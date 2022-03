Los signos de zodiaco que te pueden romper el corazón

Estos signos son conocidos por ser fríos y calculadores, es decir que no van a sentir nada ante el malestar ajeno y no van a aceptar su culpa ante los hechos. Tienen un gran tendencia a las relaciones rápidas, intensas, conflictivas y que no tienen un desenlace feliz.

Los signos que te pueden romper el corazón

Géminis

Es el astro más propenso a romper el corazón de una persona y lo hará sin remordimiento alguno. ¿Por qué? Por su peculiar forma de ser, se lleva muy mal con el amor porque no entiende que una relación es de a dos. Deja que su lado "justo" tome las riendas del noviazgo.

A la hora de ser malo, es tan meticuloso que, aunque le pidas por favor que pare, le cuesta detenerse. No necesita gritar ni usar la fuerza para hacer daño, basta con la indiferencia, el egoísmo, la negatividad y la falta de empatía.

Escorpio

Se considera como uno de los signos más arrasadores cuando se trata de sacudir los sentimientos del otro. ¿Por qué se debe esto? Porque se demuestra como una persona digna de confianza y que está dispuesto a comprender y ayudar en todo, pero hará todo con mala gana y hasta esperando que el karma tome el problema con sus propias manos.

Escorpio no perdona ni olvida. Sus puntos negativos son la agresión, los celos y el resentimiento. No soporta la deslealtad y tampoco una ofensa por más que sea mínima. Lo más seguro es que busque venganza si piensa que le hiciste algún tipo de mal.

Aries

El rencor que puede acumular este astro en su corazón es capaz de recordarle cada detalle que le hizo daño. Es considerado uno de los signos más falsos porque tiene la valentía de sonreírte, aunque por dentro lo único que desea es que la vida te haga pagar con lágrimas todo lo que le hiciste porque no lo conmueve el arrepentimiento.

Un aspecto negativo es su actitud ante la vida, a veces, es impulsivo, impaciéntente y arriesgado. Tampoco soportan equivocarse ni el fracaso. Las personas nacidas bajo este signo son independientes, precisamente por eso pueden parecer ambiciosas y frívolas.

Acuario

Es un signo muy impredecible. ¿Por qué es así? Porque se caracteriza por ser bastante indeciso. Nunca se sabe a lo que te podés enfrentar con un acuariano/na, ya que todo depende de su humor. No le cuesta cortar lazos y menos con alguien que lo traicionó.

Acuario no necesita estar siempre acompañado y esto lo hará saber. Es muy difícil sentirse especial para este astro porque para su cabeza el importante es él. Necesita moverse con libertad, sin condicionantes ni ataduras, es decir que la posesión (la unión eterna con las personas) no entra dentro de su modo de ver la vida.