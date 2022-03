Éste es el grupo sanguíneo que mejor protege del Covid

¿Ser de un grupo sanguíneo u otro te hace más susceptible a contraer el coronavirus? Los científicos llevan meses estudiando esta hipótesis y dos nuevas investigaciones acaban de arrojar más luz sobre el asunto. Estos estudios, publicados el 14 de octubre en la revista Blood Advances, sugieren que las personas del grupo sanguíneo 0 están mejor protegidas frente a la covid-19 que las de los grupos A, B o AB.

El primero lo ha realizado un equipo de investigadores daneses que han analizado los informes médicos de más de 470.000 pacientes. Según estas investigaciones, las personas del grupo sanguíneo 0 tienen menor riesgo de contagio que las personas de otros grupos. “Entre las afectadas por el coronavirus, hemos detectado que hay muchas menos del grupo 0”, señalan los autores del estudio. Más concretamente el 38% de las personas que dieron positivo eran de este grupo sanguíneo, que representa el 42% de la población del país.

Esto es un indicio, aseguran, de que “el grupo sanguíneo 0 está significativamente asociado a una sensibilidad reducida a la infección por SARS-CoV-2”.

Menor gravedad para los pacientes del grupo 0

El otro estudio lo han realizado unos investigadores canadienses. Este no se centra en el riesgo de contraer el coronavirus, sino en la gravedad de la enfermedad. Después de analizar los informes médicos de 95 pacientes hospitalizados por coronavirus, llegaron a la conclusión de que las personas del grupo 0 o B presentaban una forma menos grave de la Covid-19 que las del grupo A o AB.

Como señalan los investigadores, la salud de las personas del grupo 0 o B es menos susceptible de empeorar. Fueron los que menos necesitaron estar conectados a respiradores, los que menos ingresaron en la UCI y los que menos insuficiencias renales mostraron, entre otros problemas.

Todavía es pronto para afirmar de manera categórica que las personas del grupo 0 corren menos riesgo de contraer el virus y de desarrollar una forma grave de la enfermedad, pero, sumados a los estudios precedentes, así parece ser. Son muchos los indicios que señalan que el grupo sanguíneo 0 protege mejor del coronavirus, mientras que el grupo A presenta un riesgo mayor de contraer y desarrollar un cuadro grave de Covid-19.

“Está constatado que las personas del grupo sanguíneo 0 están mejor protegidas contra el SARS-CoV-2 que las del grupo A”, explica Sakthivel Vaiyapuri, profesor de Farmacología cardiovascular y Sustancias venenosas en la Universidad de Reading. “Se piensa que esto se debe a la presencia de anticuerpos anti-A y anti-B en la sangre del grupo 0″.

No hay que abandonar las medidas de prevención

Esta relación entre el grupo sanguíneo y el coronavirus ya había sido señalada en otros estudios anteriores, y aunque el doctor Vaiyapuri reconoce su validez, asegura que no permiten afirmar que las personas del grupo 0 no puedan desarrollar formas graves de la enfermedad.

Por eso conviene recalcar que, por el momento, no existe ningún indicio de que las personas del grupo 0 estén totalmente protegidas ni de que las personas del grupo A vayan a desarrollar sí o sí una versión grave de la enfermedad. “Solo hemos constatado una pequeña protección y un menor riesgo de infección, pero existen muchos otros factores a tener en cuenta. Por lo tanto, es necesario seguir investigando para conocer mejor esta relación”, avisa.

Hasta que se conozcan resultados concluyentes, lo más importante es que nadie crea que no corre peligro por ser del grupo 0. Así advierte en Le Figaro Jacques Le Pendu, director de investigaciones de la Universidad de Nantes, ante esta posible malinterpretación: “Mucho cuidado, estos resultados no quieren decir que no puedas enfermar por ser del grupo 0. No debes despreocuparte y olvidar las medidas de protección. Simplemente, a nivel poblacional existiría una pequeña protección añadida, una especie de inmunidad colectiva”.