Los signos del zodiaco que se caracterizan por desconfíar del amor

El horóscopo nos da la posibilidad de conocer muchas características de las personas solamente por su signo. Una muy importante, sobre todo para las relaciones, es la de la confianza.

Todos conocemos a un amigo, familiar o pareja al que, en una relación amorosa, le cuesta confiar. Esto no significa que no se entreguen cuando están totalmente enamorados, simplemente les cuesta por su forma de ser. Esta actitud les genera complicaciones en el inicio de las relaciones .

Capricornio

Los nacidos bajo el signo de Capricornio se caracterizan por ser leales, pero también son muy negativos, quizás los más pesimistas de todos. Si les preguntas a ellos preferirán decir que son realistas. Esto hace que no confíen mucho en el amor. Eso sí, una vez que están enamorados son leales a más no poder. Por su negatividad, suelen anticiparse a todo lo que puede pasar, lo que los hace estar con miedo en una relación.

Virgo

A las personas de este signo les gusta tener todo bajo control, incluido el amor y sus relaciones. Analizan todo lo que les ocurre tanto a ellos como a sus alrededores. Cuando comienzan una relación les cuesta confiar y se toman todo el tiempo que necesitan hasta lograr conocer a la otra persona. Lo hacen para evitar llevarse una sorpresa. Los virgo son muy selectivos, solo están con gente que realmente los merece y evalúan esto luego de mucho tiempo de observar y aprender.

Géminis

A los Géminis no les da miedo enamorarse y estar en una relación por mucho tiempo, aunque sí les cuesta mucho el comienzo de las relaciones, ya que tienen que estudiar cuidadosamente si la persona es la adecuada o no. Si se trata de amor, se cuestionan hasta sus sentimientos. Estudian incluso si lo que sienten es amor verdadero o si existe otra opción mejor, son muy calculadores. Los de este signo no se comprometen con facilidad.