Cómo le irá en el amor durante abril a cada signo del zodiaco

Arranca un nuevo mes y los especialistas del horóscopo empiezan a indicar sus predicciones sobre la situación amorosa de cada signo en abril. Mirá qué te espera.

Aries

Abril te traerá algunos retos amorosos. Si estás en una relación es posible que el vínculo se haya vuelto monótono y no sientas la misma pasión, por lo que es crucial que analices la situación y apuestes por los cambios si los consideras necesarios.

En caso que no tengas pareja no es momento de desesperarse. Enfocate en tu crecimiento profesional, la familia y los amigos. No es el tiempo de iniciar una relación.

Tauro

Si vivís con tu pareja serán momentos muy felices con quien amas. Compartirán proyectos, alegrías y experimentarán mucha tranquilidad.

Si no tienes pareja no fuerces ninguna relación, no es el periodo para encontrar el amor.

Géminis

Será el mes del amor para géminis. Si ya estás en pareja comprenderán que el afecto es mágico y tendrán experiencias con mucho romance de por medio.

Si no tenés pareja, encontrarás a alguien que te impresionará con su forma de ser y podría darse la oportunidad de iniciar una relación.

Cáncer

Será un gran mes en el amor. Para quienes ya cuenten con pareja todo fluirá de una forma increíble. Tendrán decisiones importantes que tomar y se acompañarán mutuamente.

Para quienes no tengan pareja en este mes podrían llegar los cambios. Es hora de atreverse a salir más y descubrir personas que te atraigan.

Leo

Vivirán el amor al máximo. Si ya tenés compañía la relación funcionará mejor que nunca. Para quienes llevan mucho tiempo en soltería será el momento de reencontrarse con este sentimiento.

Virgo

Todo dependerá de ti. Las personas que ya tienen pareja podrían atravesar etapas de inestabilidad, por lo que será fundamental intentar mantener un ánimo calmado y buscar soluciones a los problemas que se presenten. Las discusiones no llevarán a ningún lado.

La soltería quedará atrás y habrá encuentros sociales o iniciar una relación esporádica.

Libra

El amor se convertirá en una prioridad. La pareja gozará de tu lado más comprensivo, cariñoso y atento. Será un mes espiritual y profundo en cuanto a lo amoroso.

Para quienes no tienen pareja es probable que encuentren a alguien especial en el ambiente laboral o profesional. Será el mes del enamoramiento.

Escorpio

Quienes sean de escorpio tendrán desafíos y momentos complejos en sus relaciones. La inestabilidad dirá presente y atravesarán crisis durante el eclipse solar del día 30. El autocontrol y la paciencia serán los mejores aliados. Una vez superados empezará una etapa romántica con la pareja o una nueva persona.

Para quienes estén solos será el momento de encontrar el amor. Será una etapa social, activa y seductora. Definitivamente la pasarás bien en abril.

Sagitario

La estabilidad estará presente en la pareja y todo fluirá sin problemas. No habrá grandes cambios ni discusiones.

Si llevas varios meses en soledad, será el momento de encontrar el amor. En tu círculo social encontrarás a personas interesantes.

Capricornio

Sin dudas abril llevará mucha tranquilidad y sin cambios. Es importante no caer en la monotonía de la pareja y experimentar cosas nuevas.

Para quienes estén solteros no será el momento ideal para iniciar una relación, sino que se centrará en otros temas.

Acuario

Será muy regular en temas amorosos. En la pareja podrían presentarse desacuerdos y tensión por aspectos del pasado pero pasarán y seguirán adelante con esa persona especial.

Para quienes estén en soltería el amor no será una prioridad.

Piscis

El amor se presentará de forma positiva junto a la pareja con momentos de tranquilidad y calma, sin grandes cambio.

Para quienes buscan enamorarse así será. No será un inicio fácil pero se conocerán nuevas personas.