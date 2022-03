Los signos del zodiaco que se destacan por guardar secretos

Algunos signos del zodíaco son ideales para que les cuenten un secreto ya que decidieron como forma de vivir llevarseló hasta el final de sus días y mantener como tal la promesa de no revelarlo a nadie.

Así que acá te contamos cuáles son esas personas, aquellos que se llevarán tu mejor secreto a la tumba.

Escorpio

Si algo te atormenta, este es el signo más confiable. Cuando te escucha lo hace con muco respeto y detesta convertirse en el protagonista de un chisme.

Se niega a compartir secretos por más que lo presionen. No te va a traicionar y si le pediste que sea discreto así será ya que no le gustan las falsedades. Puede llegar a ser sumamente minucioso, es un signo que escucha a su intuición y cuando le dice que algo anda mal mejor se aleja.

Acuario

Tú no estás para fingir y si alguien te cuenta algo tu lado reservado se apodera de tí y amas que te vean como un refugio. Tu palabra es sagrada y si prometes callar lo cumples. Te apasiona el respeto y saber que las personas tengan una buena impresión de ti.

Es claro que te cuesta un poquito abrir tu corazón, pero no eres duro con aquellos que confían. Tu confidencialidad es tan inmensa que prefieres quedarte sin ciertas personas antes de traicionar a alguien. No necesitas decir mucho, demuestras con hechos estar en las buenas y en las malas.

Virgo

Reconocidos por su personalidad seria, no andan con juegos si se trata de manejar información. Incluso les gusta mantenerse al margen ya que no son de los que te cuestionan. Si te nace contarles algo lo respetan, pero no presionarán para que lo hagas. No les gusta juzgar las vidas ajenas.

Pero sabe muy bien cómo poner límites, porque reconoce que hay quienes sólo se acercan por conveniencia. En general, le cuesta abrirse emocionalmente y por lo mismo conectar con los demás se vuelve un enorme reto. Con estas personas tus palabras están seguras.

Tauro

Ellos aman que los admiren y mucho es por la confianza que muestran desde el principio. No necesita concerte si se trata de hacerte sentir muy cómodo. Es muy bueno a la hora de escuchar porque no te critica y mucho menos te exige. Lo que tú quieras contarle es honorable y puedes tener la seguridad de que no saldrá de su boca.

Ellos se llevan muy mal con los chismes. Prefieren mantenerse lejos de ese tipo de gente, que lo único que hace es juzgar la vida de los demás. Es muy selectivo, su círculo de amigos es pequeño, pero muy leal.