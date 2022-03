Consulta el horóscopo chino del viernes 4 de marzo

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10/22

Una persona que quieres necesita de tu fortaleza en un momento muy malo que está viviendo, no dejes de apoyarle, tienes todo para ayudarle.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11

Tienes la posibilidad de encontrar un muy buen trabajo el día de hoy, si es que estás sin ocupación, no la desperdicies, será bueno para tu currículo.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12

No es momento de tomar decisiones apresuradas si es que no estás en pareja, puedes explorar tus opciones y conocer personas libremente, no te vas a equivocar si vas eligiendo con el corazón.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13

Es momento de hacer algunos retoques a tu hogar o al lugar donde vives temporalmente, no sabes cuánto durará este periodo en ese lugar, por lo que será mejor que le des tu toque personal

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14

Cuidar de tu mente es algo fundamental para el buen estado de tu memoria, por lo que leer libros y realizar pruebas de ingenio se hace casi indispensable para mantener trabajando nuestro cerebro,

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15

En el mundo existen muchas personas dispuestas a darte una mano, solo falta descubrirles y este mes será especial para conocer nuevas personas y nuevas realidades.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16

Las personas que llevan mucho tiempo juntas tienen que comenzar a hacer algo para reavivar el fuego en la relación, es probable que Mono se sienta un poco dejado de lado en esta situación.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17

Es bueno que tengas intereses variados, por lo que un hobby o un deporte nuevo que quieras comenzar a practicar siempre será una buena adhesión a tus actividades diarias.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18

Es bueno que tengas la capacidad de decidir por sobre las cosas que te interesan y las que no deben tener prioridad en el momento, por ello tienes que ser capaz de tomar buenas decisiones.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19

Quienes tengan la capacidad de hacer buenas cosas en el lugar de trabajo, tendrán gran camino adelantado y será visto con muy buenos ojos por parte de quienes trabajan a tu lado y de tus superiores.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20

Se presentan nuevos retos en el trabajo, por lo que deberás tener tu energía a todo lo que da y así serás capaz de hacerle frente a todo lo que se te ponga frente a ti durante este periodo.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21

Te estás sintiendo débil físicamente y se está notando en tu rostro, cuida de él usando cremas hidratantes y lociones astringentes para limpiarlo.